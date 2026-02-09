Wegen Faschingsferien und Winterurlaubern rechnet der ADAC am zweiten Februarwochenende mit starkem Verkehr und erhÃ¶hter Staugefahr. Der Beginn der Faschingsferien in Bayern, im Saarland und in ThÃ¼ringen fÃ¼hre vor allem im SÃ¼den Deutschlands zu stockendem Verkehr, teilte der Automobilklub am Montag in MÃ¼nchen mit. Ab Freitagnachmittag steige der Ausflugs- und Kurzreiseverkehr, vor allem in Richtung der Wintersportgebiete in den Alpen und den Mittelgebirgen.Â
In vielen StÃ¤dten kÃ¶nnen FaschingsumzÃ¼ge und StraÃŸensperrungen zusÃ¤tzlich den Verkehr behindern. In MÃ¼nchen sorgt zudem die Sicherheitskonferenz fÃ¼r Sperrungen innerhalb der Sicherheitszone. Auch Demonstrationen und Polizeieskorten kÃ¶nnen zu kurzfristigen VerzÃ¶gerungen fÃ¼hren.
Neben vielen Autobahnen in Deutschland bleibe die Verkehrslage auch auf den wichtigen Transitachsen im benachbarten Ausland angespannt. Bei der Einreise nach Deutschland kann es wegen Grenzkontrollen zudem zu Wartezeiten kommen. Der ADAC warnte aufgrund winterlicher Witterung vor regionnaler GlÃ¤tte und erschwerten Fahrbedingungen.
Lifestyle
Faschingsferien: ADAC erwartet viel Verkehr und Stau an Wochenende
- AFP - 9. Februar 2026, 09:39 Uhr
Wegen Faschingsferien und Wintersport rechnet der ADAC am zweiten Februarwochenende mit Staugefahr. Der Beginn der Faschingsferien fÃ¼hre vor allem im SÃ¼den Deutschlands zu stockendem Verkehr, teilte der Automobilklub in MÃ¼nchen mit.
Wegen Faschingsferien und Winterurlaubern rechnet der ADAC am zweiten Februarwochenende mit starkem Verkehr und erhÃ¶hter Staugefahr. Der Beginn der Faschingsferien in Bayern, im Saarland und in ThÃ¼ringen fÃ¼hre vor allem im SÃ¼den Deutschlands zu stockendem Verkehr, teilte der Automobilklub am Montag in MÃ¼nchen mit. Ab Freitagnachmittag steige der Ausflugs- und Kurzreiseverkehr, vor allem in Richtung der Wintersportgebiete in den Alpen und den Mittelgebirgen.Â
Weitere Meldungen
SpaceX-Chef Elon Musk stellt seine ehrgeizigen PlÃ¤ne zur Besiedlung des Mars zurÃ¼ck und will sich nach eigenen Worten zunÃ¤chst auf leichter erreichbare Ziele konzentrieren:Mehr
Nach dem tÃ¶dlichen Angriff auf eine 75-JÃ¤hrige in ihrem Reihenhaus in MÃ¼nchen ist der festgenommene TatverdÃ¤chtige in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht worden.Mehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der VorstoÃŸ von Sachsen-Anhalts MinisterprÃ¤sident Sven Schulze (CDU) zur EinfÃ¼hrung einer Arbeitspflicht fÃ¼r BÃ¼rgergeld-EmpfÃ¤nger stÃ¶ÃŸtMehr
Top Meldungen
Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Die Fahrleistung mautpflichtiger Lastkraftwagen mit mindestens vier Achsen auf Bundesautobahnen ist im Januar 2026 gegenÃ¼ber Dezember 2025Mehr
Hannover (dts Nachrichtenagentur) - Der Reisekonzern Tui nimmt das GeschÃ¤ft mit Budgetreisen, also gÃ¼nstigeren Urlaubspaketen, ins Visier. "Wir schauen uns derzeit dasMehr
Vor dem Hintergrund der durch die US-Sanktionen verschÃ¤rften Energiekrise in Kuba setzt die Regierung in Havanna die Betankung von Flugzeugen vorÃ¼bergehend aus. DieMehr