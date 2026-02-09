Faschingsferien: ADAC erwartet viel Verkehr und Stau an Wochenende

Autobahn

Wegen Faschingsferien und Wintersport rechnet der ADAC am zweiten Februarwochenende mit Staugefahr. Der Beginn der Faschingsferien fÃ¼hre vor allem im SÃ¼den Deutschlands zu stockendem Verkehr, teilte der Automobilklub in MÃ¼nchen mit.

Wegen Faschingsferien und Winterurlaubern rechnet der ADAC am zweiten Februarwochenende mit starkem Verkehr und erhÃ¶hter Staugefahr. Der Beginn der Faschingsferien in Bayern, im Saarland und in ThÃ¼ringen fÃ¼hre vor allem im SÃ¼den Deutschlands zu stockendem Verkehr, teilte der Automobilklub am Montag in MÃ¼nchen mit. Ab Freitagnachmittag steige der Ausflugs- und Kurzreiseverkehr, vor allem in Richtung der Wintersportgebiete in den Alpen und den Mittelgebirgen.Â



In vielen StÃ¤dten kÃ¶nnen FaschingsumzÃ¼ge und StraÃŸensperrungen zusÃ¤tzlich den Verkehr behindern. In MÃ¼nchen sorgt zudem die Sicherheitskonferenz fÃ¼r Sperrungen innerhalb der Sicherheitszone. Auch Demonstrationen und Polizeieskorten kÃ¶nnen zu kurzfristigen VerzÃ¶gerungen fÃ¼hren.



Neben vielen Autobahnen in Deutschland bleibe die Verkehrslage auch auf den wichtigen Transitachsen im benachbarten Ausland angespannt. Bei der Einreise nach Deutschland kann es wegen Grenzkontrollen zudem zu Wartezeiten kommen. Der ADAC warnte aufgrund winterlicher Witterung vor regionnaler GlÃ¤tte und erschwerten Fahrbedingungen.