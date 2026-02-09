Finanzen

Dax startet im Plus - Commerzbank-Aktien gefragt

  • dts - 9. Februar 2026, 09:36 Uhr
Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Montag mit Zugewinnen in den Handelstag gestartet. Um 9:30 Uhr wurde der deutsche Leitindex mit rund 24.848 Punkten berechnet und damit 0,5 Prozent Ã¼ber dem Schlussniveau von Freitag. An der Spitze der Kursliste rangierten Rheinmetall und die Commerzbank, am Ende Symrise, Siemens Healthineers und Daimler Truck.

"Die Marktteilnehmer reagieren mit Erleichterung auf den Wahlausgang in Japan und die abnehmenden Spannungen im Nahen Osten", kommentierte Marktanalyst Andreas Lipkow. Die regierende Partei LDP hatte bei der Wahl am Sonntag eine Zweidrittelmehrheit im Unterhaus erhalten. "Damit kann die neue Premierministerin, Frau Sanae Takaishi, quasi durchregieren", so Lipkow.

"Auch die abnehmenden Spannungen zwischen den USA und dem Iran sorgen fÃ¼r KursrÃ¼ckgÃ¤ngen bei den EnergietrÃ¤gern. Die Investoren sind wieder zuversichtlicher geworden, dass die Phase der hohen VolatilitÃ¤t vorerst beendet sein kÃ¶nnte", erklÃ¤rte er. Bei den stark gebeutelten Software-Aktien zeichne sich ebenfalls ein Umdenken ab. "Diese hatten zuletzt stark an Wert verloren, da BefÃ¼rchtungen Ã¼ber disruptive KI-EinflÃ¼sse den Investoren Sorgen bereiteten."

Die europÃ¤ische GemeinschaftswÃ¤hrung war am Montagmorgen stÃ¤rker: Ein Euro kostete 1,1858 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend fÃ¼r 0,8433 Euro zu haben.

Der Ã–lpreis sank unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Montagmorgen gegen 9 Uhr deutscher Zeit 67,51 US-Dollar, das waren 54 Cent oder 0,8 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.

