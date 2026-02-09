Nach dem tÃ¶dlichen Angriff auf eine 75-JÃ¤hrige in ihrem Reihenhaus in MÃ¼nchen ist der festgenommene TatverdÃ¤chtige in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht worden. Der Ermittlungsrichter habe am Sonntagnachmittag die Unterbringung des 23-JÃ¤hrigen angeordnet, teilte die Polizei in der bayerischen Hauptstadt mit. Der Mann war am Samstagabend in der NÃ¤he des Tatorts im Stadtteil Untergiesing festgenommen worden.Â
Nach Polizeiangaben hatten Zeugen zuvor Hilferufe aus dem Reihenhaus gehÃ¶rt und den Notruf gewÃ¤hlt. EinsatzkrÃ¤fte fanden in dem GebÃ¤ude die tÃ¶dlich verletzte Bewohnerin. Nach bisherigen Erkenntnissen standen der TatverdÃ¤chtige und die getÃ¶tete Frau in keiner Vorbeziehung. Warum sich der 23-JÃ¤hrige in dem Haus aufhielt, war zunÃ¤chst unklar. Die Ermittlungen zu den HintergrÃ¼nden der Tat dauern an.Â
GetÃ¶tete 75-JÃ¤hrige in MÃ¼nchen: TatverdÃ¤chtiger psychiatrisch untergebracht
- AFP - 9. Februar 2026, 09:01 Uhr
