BÃ¼rgergeld: Ministerium fÃ¼rchtet hohe Kosten durch Arbeitspflicht

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der VorstoÃŸ von Sachsen-Anhalts MinisterprÃ¤sident Sven Schulze (CDU) zur EinfÃ¼hrung einer Arbeitspflicht fÃ¼r BÃ¼rgergeld-EmpfÃ¤nger stÃ¶ÃŸt im Bundesarbeitsministerium von BÃ¤rbel Bas (SPD) auf Skepsis.
Zwar kÃ¶nnten Arbeitsgelegenheiten "dazu beitragen, Tagesstrukturen zu stabilisieren und Mitwirkungsbereitschaft zu fÃ¶rdern", sagte eine Sprecherin der "Bild" (Montagausgabe) auf Anfrage. Entscheidend sei, "dass sie zeitlich befristet, individuell begrÃ¼ndet und in eine weiterfÃ¼hrende Integrationsstrategie eingebettet sind". Die operative Ausgestaltung liege im Ermessen der Jobcenter vor Ort.
Zu beachten seien aber auch die Kosten. "Die Bereitstellung von gemeinnÃ¼tzigen Arbeitsgelegenheiten ist mit hohen Kosten und einem hohen Verwaltungsaufwand verbunden, zum Beispiel weil die Arbeitsgelegenheiten organisiert und die Arbeit beaufsichtigt werden muss. Es entstehen also Kosten zusÃ¤tzlich zu den weiterlaufenden Regelleistungen", so die Sprecherin. "Vorrangiges Ziel muss es deswegen stets sein, BÃ¼rgergeldbeziehende in regulÃ¤re BeschÃ¤ftigung zu integrieren."
Schulze verteidigte seine Forderung. "Arbeitspflicht - das geht, und das muss sein. Und der bÃ¼rokratische Aufwand wird verhÃ¤ltnismÃ¤ÃŸig klein sein", sagte er der Zeitung. "Wenn man es will, kriegt man es hin. Wenn man es nicht will, erfindet man Ausreden, so wie das Bundesarbeitsministerium."
Er werde in Sachsen-Anhalt vormachen, dass eine Arbeitspflicht mÃ¶glich ist, so Schulze. Er werde "in den nÃ¤chsten Tagen" in Sachsen-Anhalt einen Zeitplan vorlegen. "Der Staat darf sich nicht auf der Nase herumtanzen lassen, der Sozialstaat schon gar nicht."
Nach Artikel 12 des Grundgesetzes darf in Deutschland niemand zu einer bestimmten Arbeit gezwungen werden. Die einzigen Ausnahmen hiervon sind gerichtlich angeordnete Freiheitsentziehungen und eine allgemeine, fÃ¼r alle gleiche, Ã¶ffentliche Dienstpflicht. BÃ¼rgergeldempfÃ¤nger kÃ¶nnen nach Paragraf 16d SGB II zu sogenannten Arbeitsgelegenheiten verpflichtet werden. Sie sollen dem Erhalt der BeschÃ¤ftigungsfÃ¤higkeit dienen. Die Teilnahme gilt als Mitwirkungspflicht und kann bereits jetzt mit einer KÃ¼rzung des BÃ¼rgergeldes sanktioniert werden.
Eine strengere Arbeitspflicht hatte zuerst die AfD-Bundestagsfraktion ins Spiel gebracht. Im Oktober 2023 hatte sie vorgeschlagen, dass ArbeitslosengeldempfÃ¤nger, die "BÃ¼rgerarbeit" verweigern, statt Barmitteln nur noch Sachdienstleistungen erhalten sollen.
