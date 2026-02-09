Super Bowl Halbzeitshow: Trump kritisiert spanischsprachigen Auftritt von Bad Bunny

US-PrÃ¤sident Donald Trump hat den spanischsprachigen Auftritt des SÃ¤ngers Bad Bunny aus Puerto Rico bei der Halbzeitshow des diesjÃ¤hrigen Football-Finales Super Bowl kritisiert. "Niemand versteht ein Wort von dem, was dieser Kerl sagt", erklÃ¤rte Trump am Sonntagabend (Ortszeit) in seinem Onlinedienst Truth Social. Offiziellen US-Regierungsdaten zufolge sprechen mehr als 41 Millionen US-BÃ¼rger Spanisch.
Das Konzert sei "absolut schrecklich" gewesen, erklÃ¤rte Trump. Der US-PrÃ¤sident sprach zudem von einem "Affront gegen die GroÃŸartigkeit Amerikas".
Bad Bunnys Auftritt beim Super Bowl war eine Hommage an das US-Territorium Puerto Rico. Neben einer Zuckerrohr-Plantage war auf der BÃ¼hne eine "Casita", ein traditionelles puerto-ricanisches Haus zu sehen. Als erster KÃ¼nstler bei einer Halbzeitshow sang der Musiker zudem durchgehend auf Spanisch. US-Popstar Lady Gaga und der puerto-ricanische SÃ¤nger Ricky Martin traten Ã¼berraschend als GÃ¤ste auf.
Bei der Verleihung der Grammys vor einer Woche hatte Bad Bunny keinen Hehl daraus gemacht, was er von Trumps Abschiebepolitik und den brutalen EinsÃ¤tzen der EinwanderungsbehÃ¶rde ICE vor allem gegen Zuwanderer aus Lateinamerika hÃ¤lt: "ICE out" (ICE raus), forderte er unter dem Jubel des Publikums.
Bei der Halbzeitshow im kalifornischen Santa Clara Ã¤uÃŸerte er jedoch keine direkte Kritik. Stattdessen zÃ¤hlte er am Ende seines Auftritts lateinamerikanische LÃ¤nder, Puerto Rico, die USA und Kanada auf und warf einen Football mit der Aufschrift "Zusammen sind wir Amerika". Auf einer riesigen Leinwand im Stadion stand zudem: "Das Einzige, was stÃ¤rker ist als Hass, ist Liebe."
Der Vertreter der lateinamerikanischen Genres Reggaeton und Latin Trap steht fÃ¼r alles, was Trumps Maga-Lager (Make America Great Again, Macht Amerika wieder groÃŸartig) verachtet. Als Puertoricaner ist er zwar US-StaatsbÃ¼rger, singt und rappt aber durchweg auf Spanisch. In seinem Grammy-preisgekrÃ¶nten Album "DebÃ tirar mÃ¡s fotos" (auf Deutsch: "Ich hÃ¤tte mehr Fotos machen sollen") thematisiert er auch die schmerzhafte Geschichte der Kolonisierung der Karibikinsel, die seit 1898 zu den USA gehÃ¶rt.
Im Trump-Lager hatten viele angesichts des Auftritts von Bad Bunny angekÃ¼ndigt, die Show als Fernsehzuschauer boykottieren zu wollen. Die Trump-nahe Jugendorganisation Turning Point USA veranstaltete daher ein alternatives Halbzeitkonzert, bei dem der Rockmusiker und Trump-Freund Kid Rock auftrat und das auf Onlineplattformen gestreamt wurde.Â
Lifestyle
Super Bowl Halbzeitshow: Trump kritisiert spanischsprachigen Auftritt von Bad Bunny
- AFP - 9. Februar 2026, 06:53 Uhr
