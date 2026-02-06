FÃ¼nf Frauen besetzen Top-5 der Single-Charts

Raye (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Baden-Baden (dts Nachrichtenagentur) - Zum ersten Mal seit vier Monaten stehen weder Taylor Swift noch ein Weihnachtslied auf Platz eins der offiziellen Deutschen Single-Charts. Wie GfK Entertainment am Freitag mitteilte, meldet sich stattdessen Ayliva aus ihrer kurzen Kreativpause zurÃ¼ck - und lÃ¤uft allen davon. Die SÃ¤ngerin feiert mit der emotionalen Nummer "Renn" ihren fÃ¼nften Nummer-1-Hit nach "Sie weiÃŸ" (mit Mero), "HÃ¤sslich", "Lieb mich" und "Wunder" (mit Apache 207).



Dank Taylor Swift ("The Fate Of Ophelia", zwei), Zara Larsson ("Lush Life", drei), Raye ("Where Is My Husband!", vier) und HUNTR/X ("Golden", fÃ¼nf) besetzen weibliche Artists die komplette Top 5.



Als prominenter Neuzugang prÃ¤sentiert "The Boss" Bruce Springsteen an 87. Stelle den Protestsong "Streets Of Minneapolis" - eine Anspielung auf seinen Welthit "Streets Of Philadelphia". Immer weiter nach oben geht`s fÃ¼r eine ganze Reihe an Karnevalshits: Dazu gehÃ¶ren u. a. "Tirol" (DJ Ã–tzi, zwÃ¶lf), "Gute Laune" (GroÃŸstadtEngel, 24), "Karnevalsmaus" (Druckluft, 35), "Baby Bell" (Breitner, 45) und "Rakete" (MÃ¤tropolis & DJ Aaron, 61).



In den Album-Charts entscheiden die Toten Hosen das Rock-Duell gegen die BÃ¶hsen Onkelz fÃ¼r sich. Ihre 30-Jahre-JubilÃ¤umsbox zur Kultplatte "Opium fÃ¼r`s Volk" landet an erster Stelle, die 40-Jahre-JubilÃ¤umsedition der "Mexico"-EP auf dem Silberplatz.



Jede Menge ist auch dahinter los: Die Indie-Bands Kaffkiez ("Wir", drei), und Only The Poets ("And I`d Do It Again", sechs), der Soundtrack zur fÃ¼nften Staffel der Erfolgsserie "Stranger Things" (vier), die Rapper Ufo361 ("Beware", fÃ¼nf) und Don Toliver ("Octane", zehn) sowie die Dino-Metal-Gruppe Heavysaurus ("Metal", neun) erobern allesamt die Top 10.



