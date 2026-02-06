Bundesregierung weiter fÃ¼r "geschlechtergerechte Sprache"

WÃ¶rterbuch (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Nach dem Gender-Urteil im Fall einer Mitarbeiterin des Bundesamtes fÃ¼r Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) verteidigt die Bundesregierung die sogenannte "geschlechtergerechte Sprache". Deren Verwendung in der Amtssprache sei "selbstverstÃ¤ndlich", sagte der stellvertretende Regierungssprecher Steffen Meyer am Freitag auf Anfrage der dts Nachrichtenagentur. Das gelte nicht erst seit dieser Legislaturperiode.



Den AusfÃ¼hrungen zufolge sieht die Bundesregierung allerdings einen klaren Unterschied zur sogenannten "Gendersprache" mit Sternchen oder Doppelpunkt. Im Gegensatz zu "geschlechtergerechter Sprache", worunter die Bundesregierung Doppelnennungen wie "Kolleginnen und Kollegen" versteht, dÃ¼rften nÃ¤mlich in der Amtssprache des Kanzleramts "und der meisten Ministerien" keine Sonderzeichen innerhalb von WÃ¶rtern verwendet werden. Das stehe auch im Einklang mit Empfehlungen des Deutschen Rechtschreibrates, sagte der stellvertretende Regierungssprecher.



Das zustÃ¤ndige Bundesverkehrsministerium verwies darauf, dass es im Fall der KÃ¼ndigung durch das Bundesamt fÃ¼r Seeschifffahrt angeblich "nicht ums Gendern" gegangen sei. AuÃŸerdem sei es "ein Arbeitsgerichtsprozess, zu dem wir uns nicht Ã¤uÃŸern werden", sagte ein Sprecher auf Anfrage der dts Nachrichtenagentur.



Im konkreten Fall war der Strahlenschutzbeauftragten des Bundesamtes fÃ¼r Seeschifffahrt durch die BundesbehÃ¶rde gekÃ¼ndigt worden, weil sie in einem amtlichen Dokument, der Strahlenschutzanweisung, nicht durchgÃ¤ngig "geschlechtergerechte Sprache" verwenden wollte - was im konkreten Fall bedeutete: entweder geschlechtsneutrale Formulierungen verwenden oder beide Geschlechter nennen. Stattdessen verwendete sie nach eigener Aussage zum Beispiel den Begriff des "Strahlenschutzbeauftragten" - also ihre eigene Funktion - im Generischen Maskulinum. Daraufhin mahnte das Bundesamt sie zweimal ab und sprach schlieÃŸlich eine fristlose KÃ¼ndigung aus.



Das Landesarbeitsgericht (LAG) hatte die BundesbehÃ¶rde wie schon die Vorinstanz mit der KÃ¼ndigung abblitzen lassen, allerdings nicht weil eine entsprechende Vorgabe durch den Arbeitgeber nicht zulÃ¤ssig sei. Vielmehr habe das Gendern, bzw. das Verwenden "geschlechtergerechter Sprache", nicht zum ZustÃ¤ndigkeitsbereich der Mitarbeiterin gehÃ¶rt. GrundsÃ¤tzlich seien entsprechende Dienstanweisungen durchaus zulÃ¤ssig und auch zu befolgen, lieÃŸ das Gericht durchblicken.

