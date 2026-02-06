Lifestyle

Zoll findet verwesenden WildschweinschÃ¤del in Koffer an DÃ¼sseldorfer Flughafen

  • AFP - 6. Februar 2026, 11:07 Uhr
Bild vergrößern: Zoll findet verwesenden WildschweinschÃ¤del in Koffer an DÃ¼sseldorfer Flughafen
Wildschwein
Bild: AFP

Einen verwesenden WildschweinschÃ¤del mit Haaren und Fleischresten haben Zollbeamte am DÃ¼sseldorfer Flughafen im GepÃ¤ck eines Manns entdeckt. Von dem Koffer sei ein 'unangenehmer Geruch' ausgegangen, teilte das Hauptzollamt DÃ¼sseldorf mit.

Einen verwesenden WildschweinschÃ¤del mit Haaren und Fleischresten haben Zollbeamte am DÃ¼sseldorfer Flughafen im Koffer eines Manns entdeckt. Von dem Koffer sei "ein deutlich wahrzunehmender, unangenehmer Geruch" ausgegangen, teilte das Hauptzollamt DÃ¼sseldorf am Freitag mit. Auf RÃ¶ntgenbildern fiel dann ein Objekt auf, das "wie ein TierschÃ¤del aussah". Beim Ã–ffnen des Koffers verstÃ¤rkte sich demnach der "Verwesungsgeruch" weiter.Â 

Den WildschweinschÃ¤del samt Unterkiefer fanden die Beamten dann in PlastiktÃ¼ten verpackt. Der aus der TÃ¼rkei einreisende Mann habe angegeben, der SchÃ¤del sei eine JagdtrophÃ¤e aus seinem Urlaub. Da Wildschweine nicht unter Artenschutz stehen, lag laut Zollangaben kein VerstoÃŸ vor. Wegen der "verfaulenden Fleisch- und Hautreste" bestand jedoch ein erhebliches Tierseuchenrisiko, weshalb die Beamten den SchÃ¤del vor Ort entsorgten.

