Reggae-Musiker Jimmy Cliff gestorben

  • dts - 24. November 2025, 15:41 Uhr

Kingston (dts Nachrichtenagentur) - Der Reggae-Musiker Jimmy Cliff ist tot. Der Jamaikaner starb im Alter von 81 Jahren an den Folgen einer LungenentzÃ¼ndung, teilte seine Familie am Montag mit.

Der aus dem Ska-Genre stammende Cliff trug mit Hits wie "Reggae Night", "I Can See Clearly Now" und "You Can Get It If You Really Want" zur internationalen PopularitÃ¤t der Reggae-Musik bei.

DarÃ¼ber hinaus fÃ¶rderte er auch den spÃ¤teren Weltstar Bob Marley. Cliff wurde fÃ¼r sieben Grammys nominiert und gewann zweimal in der Kategorie "Bestes Reggae-Album".

    Autozulieferer Continental will Stellen in seiner Contitech-Sparte streichen
    Black Friday: Verbraucher planen mehr Ausgaben
    Treffen mit US-Handelsminister: EU dringt auf niedrigere StahlzÃ¶lle
    Verivox warnt vor RatenkÃ¤ufen im Internet - Ratenkredite meist deutlich gÃ¼nstiger
    EU und Afrikanische Union beraten Ã¼ber Handel, Migration und Rohstoffe
    Keine Ermittlungen gegen Merz wegen Stadtbild-Ã„uÃŸerungen
    Schulkind in Baden-WÃ¼rttemberg von Bus Ã¼berrollt: Weitere Details zu Unfallhergang
    Offenbar TÃ¶tungsdelikt: 62-JÃ¤hriger leblos in eigener Wohnung gefunden
    Bericht: Merz plant ersten Besuch in Israel als Bundeskanzler
    Mercedes-Chef vor zweitem Jahr als oberster Autolobbyist
