Kingston (dts Nachrichtenagentur) - Der Reggae-Musiker Jimmy Cliff ist tot. Der Jamaikaner starb im Alter von 81 Jahren an den Folgen einer LungenentzÃ¼ndung, teilte seine Familie am Montag mit.
Der aus dem Ska-Genre stammende Cliff trug mit Hits wie "Reggae Night", "I Can See Clearly Now" und "You Can Get It If You Really Want" zur internationalen PopularitÃ¤t der Reggae-Musik bei.
DarÃ¼ber hinaus fÃ¶rderte er auch den spÃ¤teren Weltstar Bob Marley. Cliff wurde fÃ¼r sieben Grammys nominiert und gewann zweimal in der Kategorie "Bestes Reggae-Album".
Lifestyle
Reggae-Musiker Jimmy Cliff gestorben
24. November 2025, 15:41 Uhr
.
