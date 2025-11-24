Reggae-Musiker Jimmy Cliff gestorben

.

Kingston (dts Nachrichtenagentur) - Der Reggae-Musiker Jimmy Cliff ist tot. Der Jamaikaner starb im Alter von 81 Jahren an den Folgen einer LungenentzÃ¼ndung, teilte seine Familie am Montag mit.



Der aus dem Ska-Genre stammende Cliff trug mit Hits wie "Reggae Night", "I Can See Clearly Now" und "You Can Get It If You Really Want" zur internationalen PopularitÃ¤t der Reggae-Musik bei.



DarÃ¼ber hinaus fÃ¶rderte er auch den spÃ¤teren Weltstar Bob Marley. Cliff wurde fÃ¼r sieben Grammys nominiert und gewann zweimal in der Kategorie "Bestes Reggae-Album".

