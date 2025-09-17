Union weist SPD-Vorschlag zu Erbschaftsteuerreform zurÃ¼ck

Martin Huber (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Union weist den jÃ¼ngsten VorstoÃŸ von SPD-GeneralsekretÃ¤r Tim KlÃ¼ssendorf zur Reform der Erbschaftsteuer deutlich zurÃ¼ck.



Der "Bild" (Mittwochausgabe) sagte der stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Sepp MÃ¼ller: "Die Debatte Ã¼ber eine Reform der Erbschaftsteuer kommt zur maximalen Unzeit. Ziel der SPD ist ja auch, Unternehmer stÃ¤rker zu belasten. Das ist genau das Gegenteil dessen, was wir jetzt brauchen, damit die Wirtschaft wieder in Fahrt kommt." MÃ¼ller sagte, er vertraue ohnehin privaten Investoren mehr als dem Staat.



Personen wie SAP-GrÃ¼nder und MilliardÃ¤r Hasso Plattner hÃ¤tten mit "ihrer Arbeit und ihren Spenden" fÃ¼r das Land und die Gesellschaft "mehr geschaffen", als es "BÃ¼rokraten mit zusÃ¤tzlichem Steuergeld jemals hinkriegen". "Daher: Finger weg von der Erbschaftsteuer." KlÃ¼ssendorf hatte vorgeschlagen, einen "Lebensfreibetrag" fÃ¼r Erben einzufÃ¼hren.



Die CSU lehnt den VorstoÃŸ ebenfalls ab. Der "Bild" sagte CSU-GeneralsekretÃ¤r Martin Huber: "Es kann nicht sein, dass der Staat sich an der Lebensleistung von Eltern bereichert, die ihr Leben lang fÃ¼r ihre Kinder und Enkel Wohlstand erarbeitet haben." Huber forderte erneut, die BundeslÃ¤nder sollten selbst Ã¼ber die HÃ¶he der Erbschaftsteuer entscheiden.



Der PrÃ¤sident des Bundes der Steuerzahler, Reiner Holznagel, fordert eine deutliche Anhebung der FreibetrÃ¤ge. Der "Bild" sagte Holznagel, statt FreibetrÃ¤gen fÃ¼r Erben mÃ¼sse es FreibetrÃ¤ge fÃ¼r Erblasser geben. "Dann kÃ¶nnte dieser selbst entscheiden, wer sie nutzt - auch entfernte Verwandte oder Freunde", so der Lobbyist.

