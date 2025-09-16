Erbschaftssteuer: SPD-GeneralsekretÃ¤r fordert Systemwechsel

Tim KlÃ¼ssendorf (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - SPD-GeneralsekretÃ¤r Tim KlÃ¼ssendorf hat einen Systemwechsel bei der Erbschaftssteuer vorgeschlagen. "Ich bin fÃ¼r einen Lebensfreibetrag bei der Erbschafts- und Schenkungssteuer. Es wÃ¼rde dann eine bestimmte Summe X geben, die ein Mensch in seinem Leben erben oder geschenkt bekommen kann ohne Steuern zu zahlen. Alles darÃ¼ber hinaus wird konsequent besteuert", sagte KlÃ¼ssendorf dem "Tagesspiegel"(Dienstagsausgabe).



Derzeit kÃ¶nne ein Elternteil alle zehn Jahre 400.000 Euro steuerfrei an ein Kind verschenken oder vererben. Superreiche wÃ¼rden damit systematisch beginnen, wenn ihre Kinder noch sehr klein seien, so kÃ¤men im Laufe eines Lebens riesige Summen zusammen, die steuerfrei Ã¼bertragen wÃ¼rden. "Das ist unfair und gehÃ¶rt beendet", sagte KlÃ¼ssendorf.



Auch sei aus der Zeit gefallen, dass sich FreibetrÃ¤ge allein an der verwandtschaftlichen Blutlinie bemessen wÃ¼rden. "Warum Ã¼berlassen wir es den Menschen nicht selbst festzulegen, wer ihnen am nÃ¤chsten steht?"



Zur Frage nach der GrÃ¶ÃŸenordnung des von ihm vorgeschlagenen Lebensfreibetrags sagte KlÃ¼ssendorf, mittlere und kleine Erbschaften mÃ¼ssten geschÃ¼tzt bleiben. "Aber wir mÃ¼ssen endlich an die Multimillionen- und Milliardenerbschaften ran. Ãœber die HÃ¤lfte der Menschen in Deutschland erbt gar nicht, leistungsgerecht ist das nicht." Unterm Strich solle eine Reform der Erbschaftssteuer einen zweistelligen Milliardenbetrag erbringen.



KlÃ¼ssendorf schlug auÃŸerdem Ã„nderungen fÃ¼r Erben groÃŸer MietshÃ¤user vor. Seine Idee ist, die Erbschaftssteuer an die Mieten zu koppeln. "Wer sich als Erbe verpflichtet, zum Beispiel nur die ortsÃ¼bliche Miete zu nehmen oder eine bestimmte Steigerungsrate bei den Mieten nicht zu Ã¼berschreiten, kÃ¶nnte NachlÃ¤sse bei der Erbschafts- und Schenkungssteuer bekommen", sagte er.

