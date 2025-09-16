Steinmeier fordert Bundesregierung zu Sozialreformen auf

Frank-Walter Steinmeier (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - BundesprÃ¤sident Frank-Walter Steinmeier fordert die Bundesregierung zu einer grundlegenden Reform des Sozialstaates auf. Es sei "zwingend, dass wir uns jetzt schnell und entschieden daran machen, den Sozialstaat effizienter und bÃ¼rgerfreundlicher zu machen", heiÃŸt es in Steinmeiers Rede vor dem 83. Deutschen FÃ¼rsorgetag am Dienstag in Erfurt, Ã¼ber deren Manuskript der "Tagesspiegel" berichtet.



Steinmeier mahnt unter anderem eine "Beseitigung von Fehlsteuerungen, eine bessere Treffgenauigkeit sozialer Transferleistungen" und die "BekÃ¤mpfung von Missbrauch" an. Ein "Austausch unter den SozialbehÃ¶rden" und "die Digitalisierung der VerwaltungsvorgÃ¤nge" seien "Ã¼berfÃ¤llig", heiÃŸt es in Steinmeiers Rede, wie der "Tagesspiegel" berichtet.



"Wir brauchen jetzt mutige Politik, die um ihre Verantwortung weiÃŸ", verlangt das Staatsoberhaupt in seiner fÃ¼r Dienstagnachmittag angekÃ¼ndigten Rede. Um die Ãœbernahme dieser Verantwortung hÃ¤tten sich Parteien und Personen in den Parteien beworben, dafÃ¼r seien sie gewÃ¤hlt geworden. Steinmeier will sich in seiner Rede direkt an die Bundesregierung aus CDU/CSU und SPD wenden: "Liebe Koalition: Jetzt geht es nicht um Parteitaktik oder Umfragen. Es geht um unser Land. Es geht um den schwierigen Ausgleich von Interessen und um kluge Entscheidungen in der Sache. Dieser Verantwortung mÃ¼ssen Sie gerecht werden."



Er sage das "mit so groÃŸer Eindringlichkeit, weil ich Ã¼berzeugt bin, dass in dieser Herausforderung auch eine Chance liegt - fÃ¼r die Politik, ja fÃ¼r unsere Demokratie", heiÃŸt es in Steinmeiers Redemanuskript: "Durch Reformen des Sozialstaats kÃ¶nnen wir verloren gegangenes Vertrauen zurÃ¼ckgewinnen. Weil wir Dinge verbessern, die viele Menschen tatsÃ¤chlich aufregen, die ihnen Sorgen machen, die sie angehen. Wir kÃ¶nnen beweisen, dass unser Staat handlungsfÃ¤hig ist. Auch deshalb gilt: Sozialreformen sind Demokratiepolitik. Liebe Koalition: Seien Sie beherzt und hartnÃ¤ckig - Ihr Mut wird sich auszahlen, fÃ¼r uns alle."



Es gehe darum, argumentiert Steinmeier, "unseren Sozialstaat wieder einmal zukunftsfÃ¤hig zu machen, und zu beweisen, dass Politik Probleme tatsÃ¤chlich lÃ¶sen kann". Reformen seien notwendig. "Denn - Sie alle spÃ¼ren es - es Ã¤chzt im System. Wir sind - wieder einmal - gefragt, den Sozialstaat zukunftsfÃ¤hig zu machen", heiÃŸt es in seinem Redemanuskript.



Steinmeier gilt als maÃŸgeblicher Architekt der "Agenda 2010", dem Reformwerk von der rot-grÃ¼nen Bundesregierung unter Kanzler Gerhard SchrÃ¶der (SPD). Steinmeier war damals Chef des Bundeskanzleramtes. Seit 2017 ist er BundesprÃ¤sident.

