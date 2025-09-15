Prien lÃ¤sst FÃ¶rderprogramm "Demokratie leben" umbauen

Karin Prien am 11.09.2025, via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesfamilienministerin Karin Prien (CDU) lÃ¤sst das FÃ¶rderprogramm "Demokratie leben" grundlegend Ã¼berarbeiten. Nach Kritik an den gefÃ¶rderten Projekten und einzelnen NGOs sollen die EmpfÃ¤nger staatlicher FÃ¶rderung deutlich stÃ¤rker auf ihre Verfassungstreue kontrolliert werden.



"Es kann nicht die LÃ¶sung sein, Rechtsextremismus Ã¼ber die FÃ¶rderung linker Aktivisten bekÃ¤mpfen zu wollen. Nur Organisationen, die zweifelsfrei auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung stehen, kÃ¶nnen staatliche FÃ¶rderung bekommen, alle anderen nicht", sagte Prien der "Welt". "Das gilt fÃ¼r Rechts- und Linksextreme, islamistische Extremisten und ganz klar fÃ¼r antisemitische Gruppen. Um das sicherzustellen, werden wir die Zusammenarbeit mit den SicherheitsbehÃ¶rden ausbauen."



Die SicherheitsbehÃ¶rden sollen "anlassbezogen vorgehen und sich jeden einzelnen Fall genau anschauen, bei dem es Zweifel an der Haltung gegenÃ¼ber unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung gibt", kÃ¼ndigte die Ministerin an. ZunÃ¤chst wÃ¼rde das Ministerium die EmpfÃ¤nger von FÃ¶rdermitteln aus dem Programm selbst Ã¼berprÃ¼fen. "Wenn wir GrenzÃ¼berschreitung erkennen und Handlungsbedarf der SicherheitsbehÃ¶rden sehen, werden wir die einschalten. Und dabei haben wir natÃ¼rlich einen bestimmten Ermessensspielraum", sagte Prien.



Die Ministerin kritisierte die Praxis des seit mehreren Jahren laufenden FÃ¶rderprogramms, mit dem die Demokratie gestÃ¤rkt werden soll. "Das Fazit ist, dass zumindest in den vergangenen Jahren mit den Mitteln von `Demokratie leben` vermehrt linke Aktivisten und deren Strukturen unterstÃ¼tzt wurden oder Projekte, aus deren Reihen Einzelne sich mit antisemitischen Parolen zu Wort gemeldet hatten. Dass Letztere mit Geld der Steuerzahler finanziert werden, beenden wir jetzt", erklÃ¤rte die CDU-Politikerin.



Angesichts von bislang 400 EmpfÃ¤ngern von FÃ¶rdermitteln, die das Geld zum Teil an Projekte weitergeben, die von insgesamt rund 3.000 Gruppierungen umgesetzt wÃ¼rden, bestehe bei dem Programm ein "Transparenzproblem", sagte Prien: "Deshalb kommt jetzt die gesamte Struktur des Programms auf den PrÃ¼fstand, das betrifft auch die FÃ¶rderrichtlinien." FÃ¼r den Fall, dass bei EmpfÃ¤ngern von FÃ¶rdermitteln vermeintliche extremistische Tendenzen festgestellt wÃ¼rden, mÃ¼ssten die betroffenen NGOs damit rechnen, Geld zurÃ¼ckzahlen zu mÃ¼ssen. "Wir werden Ã¼berall dort, wo das rechtlich mÃ¶glich ist, RÃ¼ckforderungen geltend machen, wenn sich Organisationen erfolgreich um UnterstÃ¼tzung beworben haben, aber gleichzeitig nichts dafÃ¼r tun, unsere Demokratie zu unterstÃ¼tzen, sondern dazu beitragen, sie zu untergraben", sagte die Ministerin.



Prien prÃ¤sentierte ihre PlÃ¤ne am Montag der Unionsfraktion im Bundestag. Vorab kÃ¼ndigte sie auch wahrscheinliche KÃ¼rzungen der Mittel fÃ¼r das Programm an. "Wenn es nach mir geht, wÃ¼rde in der Kinder- und Jugendarbeit grundsÃ¤tzlich nicht gespart. Aber der Sparzwang ist angesichts der Haushaltslage nun einmal da und davon wird auch die DemokratiefÃ¶rderung betroffen sein", sagte Prien der "Welt".

