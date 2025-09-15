Lifestyle

Studie sieht Selbstzensur bei Nahost-Forschern

  • dts - 15. September 2025, 19:28 Uhr
Bild vergrößern: Studie sieht Selbstzensur bei Nahost-Forschern
Blick von Israel in den Gazastreifen (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Forscher mit Bezug zum Nahen Osten an deutschen Hochschulen Ã¼ben einer Studie zufolge seit Oktober 2023 vermehrt Selbstzensur aus.

Das Zentrum fÃ¼r interdisziplinÃ¤re Friedens- und Konfliktforschung der Freien UniversitÃ¤t Berlin teilte am Montag mit, dass 85 Prozent der Befragten eine zunehmende Bedrohung der Wissenschaftsfreiheit wahrnÃ¤hmen.

Besonders betroffen seien demnach Nachwuchswissenschaftler und befristet BeschÃ¤ftigte: 76 Prozent der rund 2.000 Befragten gaben an, sich bei Israel-bezogenen Themen zurÃ¼ckzuhalten. Als GrÃ¼nde nannten sie Angst vor MissverstÃ¤ndnissen, Ã¶ffentlicher Anfeindung und beruflichen Konsequenzen. Mehr als die HÃ¤lfte der Wissenschaftler fÃ¼hlt Druck, das Thema Israel/PalÃ¤stina an ihrer Institution zu meiden.

Die Studie zeigt, dass nur 47 Prozent der Befragten keine Bedrohungen oder EinschrÃ¤nkungen erlebt haben. Andere berichteten von Hassrede im Netz, AntisemitismusvorwÃ¼rfen und institutioneller Ausgrenzung. Die Autoren sehen Handlungsbedarf fÃ¼r gezielte Schutzmechanismen und eine Debattenkultur, die unterschiedliche Betroffenheiten anerkennt.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Mehr als 100 Jahre nach Sinken: Erste Objekte von
    Mehr als 100 Jahre nach Sinken: Erste Objekte von "Titanic"-Schwesterschiff geborgen

    Ãœber hundert Jahre lagen sie im Wrack der "Britannic" am Meeresboden: Tiefseetaucher haben erstmals GegenstÃ¤nde vom Schwesterschiff der berÃ¼hmten "Titanic" geborgen. Im Rahmen

    Mehr
    Dobrindt bestÃ¤tigt neuen Verfassungsschutzchef Selen
    Dobrindt bestÃ¤tigt neuen Verfassungsschutzchef Selen

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) hat am Montag die Mitarbeiter des Bundesamtes fÃ¼r Verfassungsschutz informiert, dass er

    Mehr
    "Golden" dominiert Single-Charts weiter - RAF Camora an Album-Spitze

    Baden-Baden (dts Nachrichtenagentur) - Die Single "Golden" der fiktiven Girlband Huntrix aus dem Netflix-Animationsfilm "KPop Demon Hunters", gesungen von Ejae, Audrey Nuna, and

    Mehr
    WTO-Abkommen gegen Ãœberfischung in Kraft getreten
    WTO-Abkommen gegen Ãœberfischung in Kraft getreten
    Tiktok: Trump sieht mit China mÃ¶glichen
    Tiktok: Trump sieht mit China mÃ¶glichen "Deal"
    EuropÃ¤ische Textilhersteller fordern EU-Vorgehen gegen Billigmode aus China
    EuropÃ¤ische Textilhersteller fordern EU-Vorgehen gegen Billigmode aus China
    Jedes dritte Unternehmen in Deutschland nutzt mittlerweile KI
    Jedes dritte Unternehmen in Deutschland nutzt mittlerweile KI
    US-MilitÃ¤rvertreter als Beobachter bei ManÃ¶ver von Belarus und Russland
    US-MilitÃ¤rvertreter als Beobachter bei ManÃ¶ver von Belarus und Russland
    Reddit-Nutzer sorgen fÃ¼r Kursfeuerwerk bei FuÃŸball-Regionalligisten
    Reddit-Nutzer sorgen fÃ¼r Kursfeuerwerk bei FuÃŸball-Regionalligisten
    Steinmeier empfÃ¤ngt nach Eklat israelischen Dirigenten Shani
    Steinmeier empfÃ¤ngt nach Eklat israelischen Dirigenten Shani
    Richterwahl: Spahn nennt SPD-Kandidatin
    Richterwahl: Spahn nennt SPD-Kandidatin "hervorragender Vorschlag"
    Katar: Israel wollte mit Angriff in Doha Gaza-Verhandlungen torpedieren
    Katar: Israel wollte mit Angriff in Doha Gaza-Verhandlungen torpedieren
    20 GrundschÃ¼ler bei Reizgasattacke in Hessen verletzt
    20 GrundschÃ¼ler bei Reizgasattacke in Hessen verletzt

    Top Meldungen

    SPD-Politiker widerspricht Reiche: Erneuerbare ungebremst ausbauen
    SPD-Politiker widerspricht Reiche: Erneuerbare ungebremst ausbauen

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die SPD widerspricht zum Teil den Schlussfolgerungen von Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) aus dem Monitoring-Bericht zur

    Mehr
    Grimm begrÃ¼ÃŸt Energiewende-PlÃ¤ne von Reiche
    Grimm begrÃ¼ÃŸt Energiewende-PlÃ¤ne von Reiche

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Wirtschaftsweise Veronika Grimm begrÃ¼ÃŸt die Energiewende-PlÃ¤ne von Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU). "Es ist gut, dass

    Mehr
    Tesla-BetriebsrÃ¤te fordern Weihnachtsgeld statt Socken
    Tesla-BetriebsrÃ¤te fordern Weihnachtsgeld statt Socken

    GrÃ¼nheide (dts Nachrichtenagentur) - BetriebsrÃ¤te des Tesla-Werks in GrÃ¼nheide verlangen ein Weihnachtsgeld von mindestens 1.500 Euro. Die IG-Metall-Fraktion im Betriebsrat hat

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts