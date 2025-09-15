Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Forscher mit Bezug zum Nahen Osten an deutschen Hochschulen Ã¼ben einer Studie zufolge seit Oktober 2023 vermehrt Selbstzensur aus.
Das Zentrum fÃ¼r interdisziplinÃ¤re Friedens- und Konfliktforschung der Freien UniversitÃ¤t Berlin teilte am Montag mit, dass 85 Prozent der Befragten eine zunehmende Bedrohung der Wissenschaftsfreiheit wahrnÃ¤hmen.
Besonders betroffen seien demnach Nachwuchswissenschaftler und befristet BeschÃ¤ftigte: 76 Prozent der rund 2.000 Befragten gaben an, sich bei Israel-bezogenen Themen zurÃ¼ckzuhalten. Als GrÃ¼nde nannten sie Angst vor MissverstÃ¤ndnissen, Ã¶ffentlicher Anfeindung und beruflichen Konsequenzen. Mehr als die HÃ¤lfte der Wissenschaftler fÃ¼hlt Druck, das Thema Israel/PalÃ¤stina an ihrer Institution zu meiden.
Die Studie zeigt, dass nur 47 Prozent der Befragten keine Bedrohungen oder EinschrÃ¤nkungen erlebt haben. Andere berichteten von Hassrede im Netz, AntisemitismusvorwÃ¼rfen und institutioneller Ausgrenzung. Die Autoren sehen Handlungsbedarf fÃ¼r gezielte Schutzmechanismen und eine Debattenkultur, die unterschiedliche Betroffenheiten anerkennt.
Studie sieht Selbstzensur bei Nahost-Forschern
- dts - 15. September 2025, 19:28 Uhr
