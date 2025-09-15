Reddit-Nutzer sorgen fÃ¼r Kursfeuerwerk bei FuÃŸball-Regionalligisten

FuÃŸball (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Unterhaching (dts Nachrichtenagentur) - Nutzer auf der Online-Plattform "Reddit" haben in den vergangenen zwei Wochen den Aktienkurs der Spielvereinigung Unterhaching nach oben getrieben.



Die Aktie des bayerischen Regionalligisten stieg zwischenzeitlich um mehr als 320 Prozent und notierte Anfang September bei 3,58 Euro -wenige Tage zuvor hatte der Kurs noch bei 0,85 Euro gelegen. Nach Capital-Recherchen geht der Kursanstieg darauf zurÃ¼ck, dass Nutzer auf "Reddit" die Aktie als "Meme-Stock" genutzt hatten. Auf der Plattform finden sich zahlreiche EintrÃ¤ge zum Handel mit den Aktien der Spielvereinigung.



"Das war vÃ¶llig Ã¼berraschend", sagte Manfred Schwabl, PrÃ¤sident der Spielvereinigung, zu Capital. Anscheinend habe eine Gruppe von Anlegern die FuÃŸball-Aktie ausprobieren wollen. Das ehre Unterhaching, so Schwabl. "Mich haben viele Leute angesprochen, was los ist, ob vielleicht etwas im Busch ist. Die musste ich enttÃ¤uschen, es gibt momentan noch nichts zu verkÃ¼nden - auÃŸer, dass wir sportlich ganz gut dastehen", so Schwabl.



Ein Investoreneinstieg etwa stehe nicht an, lediglich Ãœberlegungen fÃ¼r eine KapitalerhÃ¶hung gebe es. "Die meisten, die unsere Aktien halten, mÃ¶gen einfach den Verein. Aber es gibt anscheinend eine Gruppe, die nur kurz investiert und dann bald danach wieder rausgeht", sagte Schwabl. "Das bringt uns fÃ¼r die LiquiditÃ¤t nichts, aber Aufmerksamkeit fÃ¼r den Kurs und den Verein."



Die Spielvereinigung Unterhaching war im Jahr 2019 als zweiter deutscher FuÃŸballclub an die BÃ¶rse gegangen, ist aber nicht im Dax notiert. Trotz Kursanstieg der vergangenen Tage liegt die Aktie noch weit unter dem Ausgabekurs von 8,10 Euro. In der vergangenen Saison war Unterhaching aus der dritten Liga abgestiegen und spielt nun in der Regionalliga Bayern.

