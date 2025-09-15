Ãœber hundert Jahre lagen sie im Wrack der "Britannic" am Meeresboden: Tiefseetaucher haben erstmals GegenstÃ¤nde vom Schwesterschiff der berÃ¼hmten "Titanic" geborgen. Im Rahmen eines Forschungsprogramms seien Objekte aus einer Tiefe von mehr als 120 Metern an die OberflÃ¤che geholt worden, teilte das griechische Kulturministerium am Montag mit. Unter anderem seien eine Schiffsglocke, eine Signallampe und ein Fernglas aus der "Britannic" geborgen worden.
Die Arbeiten an dem Wrack seien aufgrund von StrÃ¶mungen, der Tiefe und der schlechten SichtverhÃ¤ltnisse "besonders schwierig" gewesen, hieÃŸ es in der ErklÃ¤rung des Ministeriums weiter. Elf professionelle Tiefseetaucher waren demnach an der Bergung beteiligt. Die GegenstÃ¤nde wurden zur Konservierung nach Athen gebracht und sollen in einem neuen Museum fÃ¼r Unterwasser-AntiquitÃ¤ten gezeigt werden, das in PirÃ¤us gebaut wird.
Die "Britannic" war wie ihr berÃ¼hmtes Schwesterschiff "Titanic" auf der Werft Harland & Wolff gebaut worden. Sie wurde im Ersten Weltkrieg von der britischen Marine in ein Hospitalschiff umgewandelt. Dieses lief im November 1916 in der Ã„gÃ¤is vor der KÃ¼ste Griechenlands auf eine deutsche Seemine und sank innerhalb von weniger als einer Stunde. An Bord der "Britannic" befanden sich damals 1065 Menschen, 30 davon kamen ums Leben.
Mehr als 100 Jahre nach Sinken: Erste Objekte von "Titanic"-Schwesterschiff geborgen
- AFP - 15. September 2025, 18:56 Uhr
