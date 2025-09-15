Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) hat am Montag die Mitarbeiter des Bundesamtes fÃ¼r Verfassungsschutz informiert, dass er beabsichtigt, den bisherigen VizeprÃ¤sidenten Sinan Selen zum neuen PrÃ¤sidenten des Bundesamtes fÃ¼r Verfassungsschutz zu ernennen.
Das teilte das Ministerium am Montagabend mit. "Mit Sinan Selen Ã¼bernimmt ein Ã¤uÃŸerst erfahrener Sicherheitsexperte die Leitung des Bundesamts fÃ¼r Verfassungsschutz", sagte Dobrindt.
"Herr Selen bringt eine beeindruckende Expertise in der KriminalitÃ¤ts- und TerrorismusbekÃ¤mpfung sowie der Spionage- und Cyberabwehr mit. Ich bin Ã¼berzeugt, dass Herr Selen das Bundesamt fÃ¼r Verfassungsschutz mit Umsicht und Entschlossenheit erfolgreich weiterentwickeln wird", so Dobrindt.
Am Montag wollte das Innenministerium die entsprechenden Meldungen noch nicht bestÃ¤tigen. Die Medienberichte Ã¼ber die Personalie habe man "zur Kenntnis genommen", sagte ein Sprecher des Ministeriums am Montag in Berlin auf Anfrage der dts Nachrichtenagentur.
Dobrindt bestÃ¤tigt neuen Verfassungsschutzchef Selen
- dts - 15. September 2025, 18:20 Uhr
