"Golden" dominiert Single-Charts weiter - RAF Camora an Album-Spitze

  • dts - 15. September 2025, 16:42 Uhr
Baden-Baden (dts Nachrichtenagentur) - Die Single "Golden" der fiktiven Girlband Huntrix aus dem Netflix-Animationsfilm "KPop Demon Hunters", gesungen von Ejae, Audrey Nuna, and Rei Ami, steht nun zum sechsten Mal in Folge an der Spitze der offiziellen deutschen Single-Charts. Das teilte die GfK am Montag mit.

Hinter der fiktiven Girlgroup holen Alex Warren ("Ordinary") und Jazeek ("Akon") die Ã¼brigen Medaillen. Die hÃ¶chsten Neueinstiege gelingen den HipHoppern Bobby Vandamme, 3robi & Chahid ("Andere Niveau", elf) und den SÃ¤ngerinnen Lady Gaga ("The Dead Dance", zwÃ¶lf) und Nina Chuba ("3 Uhr Nachts", 18).

In den Album-Charts schafft es RAF Camora mit seinem neuen Album "Forever" auf Platz eins. Swiss & Die Andern erreichen mit "Punk ist tot" den zweiten Rang. Dahinter kann der "KPop Demon Hunters"-Soundtrack auf Platz drei auch im Alben-Ranking einen Erfolg verbuchen.

Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller MusikverkÃ¤ufe ab.

