Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Linken-Fraktionschefin Heidi Reichinnek hat den von der schwarz-roten Koalition vorgelegten Haushaltsplan scharf kritisiert.
Sie kÃ¶nne nicht verstehen, warum die Aufstellung des Etats so lange gedauert habe, sagte Reichinnek am Montag in Berlin vor der Linken-Fraktionssitzung. "Denn im Endeffekt ist es ein Copy-and-Paste-Haushalt des letzten Ampel-Haushalts, mit einem deutlichen Zuwachs fÃ¼r die RÃ¼stung", fÃ¼gte sie hinzu. "Das kann so schwer nicht gewesen sein, das auszuhandeln."
Die Milliarden, die in die AufrÃ¼stung flÃ¶ssen, fehlten an anderer Stelle - beispielsweise bei der zivilen KonfliktlÃ¶sung. "Aber auch innenpolitisch ist dieser Haushalt schlicht und ergreifend eine Katastrophe", so Reichinnek weiter. "Die vÃ¶llig Ã¼berfÃ¤lligen Impulse bleiben aus." Statt zukunftsweisenden Investitionen in die Wirtschaft lade die Bundesregierung lediglich zu Gipfeln ein. "Das ist ja schÃ¶n und gut, aber wann geht`s endlich voran, ist die Frage", so die Fraktionschefin weiter.
Die BetrÃ¤ge aus dem SondervermÃ¶gen seien "nicht mal ansatzweise genug, um den Investitionsstau bei den Kommunen in den Griff zu bekommen". Doch genau der beschÃ¤ftige die Menschen vor Ort und bestÃ¤rke das GefÃ¼hl, dass es jedes Jahr schlechter werde, sagte die Linken-Politikerin. Dagegen kÃ¼ndigte Reichinnek einen EntschlieÃŸungsantrag der Linksfraktion zum Haushalt an.
Lifestyle
Linke nennt Haushalt "schlicht und ergreifend eine Katastrophe"
- dts - 15. September 2025, 15:18 Uhr
.
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Linken-Fraktionschefin Heidi Reichinnek hat den von der schwarz-roten Koalition vorgelegten Haushaltsplan scharf kritisiert.
Weitere Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Chef der SPD-Bundestagsfraktion, Matthias Miersch, zieht nach den Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen ein gemischtes Fazit fÃ¼r seineMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - In der SPD beginnt nach der Niederlage bei der Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen die Aufarbeitung. "Die Ergebnisse zeigen: Die SPD ist dortMehr
Aggressive Hornissen haben am Wochenende in einem Wandergebiet in Rheinland-Pfalz fÃ¼r mehrere EinsÃ¤tze der RettungskrÃ¤fte gesorgt. Mehr als 20 Menschen wurden verletzt, wie dieMehr
Top Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Wirtschaftsweise Veronika Grimm begrÃ¼ÃŸt die Energiewende-PlÃ¤ne von Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU). "Es ist gut, dassMehr
GrÃ¼nheide (dts Nachrichtenagentur) - BetriebsrÃ¤te des Tesla-Werks in GrÃ¼nheide verlangen ein Weihnachtsgeld von mindestens 1.500 Euro. Die IG-Metall-Fraktion im Betriebsrat hatMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die staatliche FÃ¶rderbank KfW beschÃ¤ftigt sich offenbar mit einer mÃ¶glichen Ãœbernahme von Anteilen an Tennet Deutschland. Das berichtet dasMehr