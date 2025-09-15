Linke nennt Haushalt "schlicht und ergreifend eine Katastrophe"

Heidi Reichinnek am 15.09.2025, via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Linken-Fraktionschefin Heidi Reichinnek hat den von der schwarz-roten Koalition vorgelegten Haushaltsplan scharf kritisiert.



Sie kÃ¶nne nicht verstehen, warum die Aufstellung des Etats so lange gedauert habe, sagte Reichinnek am Montag in Berlin vor der Linken-Fraktionssitzung. "Denn im Endeffekt ist es ein Copy-and-Paste-Haushalt des letzten Ampel-Haushalts, mit einem deutlichen Zuwachs fÃ¼r die RÃ¼stung", fÃ¼gte sie hinzu. "Das kann so schwer nicht gewesen sein, das auszuhandeln."



Die Milliarden, die in die AufrÃ¼stung flÃ¶ssen, fehlten an anderer Stelle - beispielsweise bei der zivilen KonfliktlÃ¶sung. "Aber auch innenpolitisch ist dieser Haushalt schlicht und ergreifend eine Katastrophe", so Reichinnek weiter. "Die vÃ¶llig Ã¼berfÃ¤lligen Impulse bleiben aus." Statt zukunftsweisenden Investitionen in die Wirtschaft lade die Bundesregierung lediglich zu Gipfeln ein. "Das ist ja schÃ¶n und gut, aber wann geht`s endlich voran, ist die Frage", so die Fraktionschefin weiter.



Die BetrÃ¤ge aus dem SondervermÃ¶gen seien "nicht mal ansatzweise genug, um den Investitionsstau bei den Kommunen in den Griff zu bekommen". Doch genau der beschÃ¤ftige die Menschen vor Ort und bestÃ¤rke das GefÃ¼hl, dass es jedes Jahr schlechter werde, sagte die Linken-Politikerin. Dagegen kÃ¼ndigte Reichinnek einen EntschlieÃŸungsantrag der Linksfraktion zum Haushalt an.

