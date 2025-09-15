Lifestyle

Linke nennt Haushalt "schlicht und ergreifend eine Katastrophe"

  • dts - 15. September 2025, 15:18 Uhr
Bild vergrößern: Linke nennt Haushalt schlicht und ergreifend eine Katastrophe
Heidi Reichinnek am 15.09.2025, via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Linken-Fraktionschefin Heidi Reichinnek hat den von der schwarz-roten Koalition vorgelegten Haushaltsplan scharf kritisiert.

Sie kÃ¶nne nicht verstehen, warum die Aufstellung des Etats so lange gedauert habe, sagte Reichinnek am Montag in Berlin vor der Linken-Fraktionssitzung. "Denn im Endeffekt ist es ein Copy-and-Paste-Haushalt des letzten Ampel-Haushalts, mit einem deutlichen Zuwachs fÃ¼r die RÃ¼stung", fÃ¼gte sie hinzu. "Das kann so schwer nicht gewesen sein, das auszuhandeln."

Die Milliarden, die in die AufrÃ¼stung flÃ¶ssen, fehlten an anderer Stelle - beispielsweise bei der zivilen KonfliktlÃ¶sung. "Aber auch innenpolitisch ist dieser Haushalt schlicht und ergreifend eine Katastrophe", so Reichinnek weiter. "Die vÃ¶llig Ã¼berfÃ¤lligen Impulse bleiben aus." Statt zukunftsweisenden Investitionen in die Wirtschaft lade die Bundesregierung lediglich zu Gipfeln ein. "Das ist ja schÃ¶n und gut, aber wann geht`s endlich voran, ist die Frage", so die Fraktionschefin weiter.

Die BetrÃ¤ge aus dem SondervermÃ¶gen seien "nicht mal ansatzweise genug, um den Investitionsstau bei den Kommunen in den Griff zu bekommen". Doch genau der beschÃ¤ftige die Menschen vor Ort und bestÃ¤rke das GefÃ¼hl, dass es jedes Jahr schlechter werde, sagte die Linken-Politikerin. Dagegen kÃ¼ndigte Reichinnek einen EntschlieÃŸungsantrag der Linksfraktion zum Haushalt an.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    SPD im Bundestag zieht gemischtes Fazit aus NRW-Kommunalwahlen
    SPD im Bundestag zieht gemischtes Fazit aus NRW-Kommunalwahlen

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Chef der SPD-Bundestagsfraktion, Matthias Miersch, zieht nach den Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen ein gemischtes Fazit fÃ¼r seine

    Mehr
    SPD-Politiker drÃ¤ngen Parteispitze zu Offensive
    SPD-Politiker drÃ¤ngen Parteispitze zu Offensive

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - In der SPD beginnt nach der Niederlage bei der Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen die Aufarbeitung. "Die Ergebnisse zeigen: Die SPD ist dort

    Mehr
    Mehr als 20 Wanderer von Hornissen in Wandergebiet in Rheinland-Pfalz gestochen
    Mehr als 20 Wanderer von Hornissen in Wandergebiet in Rheinland-Pfalz gestochen

    Aggressive Hornissen haben am Wochenende in einem Wandergebiet in Rheinland-Pfalz fÃ¼r mehrere EinsÃ¤tze der RettungskrÃ¤fte gesorgt. Mehr als 20 Menschen wurden verletzt, wie die

    Mehr
    Trump deutet Einigung mit China Ã¼ber Tiktok an - Telefonat mit Xi
    Trump deutet Einigung mit China Ã¼ber Tiktok an - Telefonat mit Xi
    EuropÃ¤ische Textilhersteller fordern EU-Vorgehen gegen Billigmode aus China
    EuropÃ¤ische Textilhersteller fordern EU-Vorgehen gegen Billigmode aus China
    Jedes dritte Unternehmen in Deutschland nutzt mittlerweile KI
    Jedes dritte Unternehmen in Deutschland nutzt mittlerweile KI
    Ministerin Reiche: Weniger Subventionen fÃ¼r Erneuerbare - dafÃ¼r mehr CCS
    Ministerin Reiche: Weniger Subventionen fÃ¼r Erneuerbare - dafÃ¼r mehr CCS
    Bekannt aus
    Bekannt aus "Der Tinder-Schwindler": Israelischer BetrÃ¼ger in Georgien festgenommen
    Verteidigung plÃ¤diert in Fall von Linksextremistin Hanna S. auf Freispruch
    Verteidigung plÃ¤diert in Fall von Linksextremistin Hanna S. auf Freispruch
    Rubio sichert Israel die
    Rubio sichert Israel die "unerschÃ¼tterliche UnterstÃ¼tzung" der USA zu
    Miersch nach NRW-Kommunalwahl:
    Miersch nach NRW-Kommunalwahl: "Lehnen uns nicht zurÃ¼ck"
    Adlige und Vergewaltiger in England wegen Todes ihrer neugeborenen Tochter vor Gericht
    Adlige und Vergewaltiger in England wegen Todes ihrer neugeborenen Tochter vor Gericht
    Bundesregierung: Treffen zu Afghanistan-Abschiebungen keine Anerkennung der Taliban
    Bundesregierung: Treffen zu Afghanistan-Abschiebungen keine Anerkennung der Taliban

    Top Meldungen

    Grimm begrÃ¼ÃŸt Energiewende-PlÃ¤ne von Reiche
    Grimm begrÃ¼ÃŸt Energiewende-PlÃ¤ne von Reiche

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Wirtschaftsweise Veronika Grimm begrÃ¼ÃŸt die Energiewende-PlÃ¤ne von Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU). "Es ist gut, dass

    Mehr
    Tesla-BetriebsrÃ¤te fordern Weihnachtsgeld statt Socken
    Tesla-BetriebsrÃ¤te fordern Weihnachtsgeld statt Socken

    GrÃ¼nheide (dts Nachrichtenagentur) - BetriebsrÃ¤te des Tesla-Werks in GrÃ¼nheide verlangen ein Weihnachtsgeld von mindestens 1.500 Euro. Die IG-Metall-Fraktion im Betriebsrat hat

    Mehr
    Bericht: Bund prÃ¼ft Einstieg bei Tennet-Stromnetzen
    Bericht: Bund prÃ¼ft Einstieg bei Tennet-Stromnetzen

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die staatliche FÃ¶rderbank KfW beschÃ¤ftigt sich offenbar mit einer mÃ¶glichen Ãœbernahme von Anteilen an Tennet Deutschland. Das berichtet das

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts