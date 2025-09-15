Lifestyle

SPD im Bundestag zieht gemischtes Fazit aus NRW-Kommunalwahlen

  • dts - 15. September 2025, 14:47 Uhr
Matthias Miersch und Siemtje MÃ¶ller am 15.09.2025, via dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Chef der SPD-Bundestagsfraktion, Matthias Miersch, zieht nach den Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen ein gemischtes Fazit fÃ¼r seine Partei.

"FÃ¼r mich bedeutet dieses Ergebnis Licht und Schatten", sagte Miersch am Montag in Berlin im Vorfeld der Fraktionssitzung. Man habe gesehen, dass man in den eigentlichen SPD-Hochburgen die Positionen als BÃ¼rgermeister oder OberbÃ¼rgermeister teilweise verteidigen beziehungsweise erringen konnte. Zudem zeuge das Ergebnis in den RÃ¤ten weiter von einer "festen Verankerung vor Ort", fÃ¼gte er hinzu.

"Es gibt ein Erstarken der Rechtsradikalen und wir sehen das mit Sorge", so Miersch weiter. Als Konsequenz daraus mÃ¼ssten gerade auf bundespolitischer Ebene kommunale Investitionen mÃ¶glich gemacht werden. Der SPD-Fraktionschef verwies in diesem Zusammenhang auf Gelder fÃ¼r Schulen in NRW sowie auf das SondervermÃ¶gen und die sogenannte "Sport-Milliarde".

