Experten fordern mehr Schutz fÃ¼r Kinder im Gesundheitssystem

  • dts - 15. September 2025, 12:59 Uhr
Bild vergrößern: Experten fordern mehr Schutz fÃ¼r Kinder im Gesundheitssystem
AktionsbÃ¼ndnis Patientensicherheit am 15.09.2025, via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Eine Gruppe von Experten fordert mehr Schutz fÃ¼r Kinder im Gesundheitssystem. Die Sicherheit von Kindern im Gesundheitssystem mÃ¼sse oberste PrioritÃ¤t haben, teilte das AktionsbÃ¼ndnis Patientensicherheit (APS) am Montag mit.

Zahlen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) seien demnach alarmierend: Bis zu 70 Prozent der schweren unerwÃ¼nschten Ereignisse bei Neugeborenen wÃ¤ren durch konsequente Sicherheitsprotokolle vermeidbar. Mangelnde Teamkommunikation verdreifacht laut WHO das Risiko fÃ¼r SchÃ¤den im Neugeborenenalter. Bei fast 40 Prozent schwerer Komplikationen gibt es Stunden zuvor erkennbare Warnzeichen - die nur rechtzeitig gesehen und richtig gedeutet werden mÃ¼ssen.

"Kinder sind keine kleinen Erwachsenen", sagte Ruth Hecker, Vorsitzende des APS. "Dieser Satz ist mehr als eine medizinische Binsenweisheit, er ist ein Auftrag." Die Versorgung mÃ¼sse Alter, GrÃ¶ÃŸe, Entwicklung und sprachliche FÃ¤higkeiten der jungen Patienten berÃ¼cksichtigen. Dabei spielten Eltern eine zentrale Rolle: Sie fungierten als BrÃ¼cke zwischen Behandlungsteam und Kind und nÃ¤hmen oft VerÃ¤nderungen wahr, die dem medizinischen Personal entgehen kÃ¶nnten. "Da sollten wir genau hinhÃ¶ren", so Hecker.

Die strukturellen Probleme der Kindermedizin werden den Experten zufolge seit Jahren vernachlÃ¤ssigt. Christian Deindl, stellvertretender APS-Vorsitzender und Kinderchirurg, kritisierte die ungerechte Verteilung von Ressourcen im Gesundheitssystem. Kindermedizin bedeute Zuwendung und Empathie und benÃ¶tige entsprechende zeitliche und personelle Ressourcen. In den ersten Lebensjahren fielen zwar relativ hohe Gesundheitskosten fÃ¼r Vorsorgeuntersuchungen und Impfprogramme an, doch der Ã¶konomische und gesellschaftliche Nutzen zeige sich erst im spÃ¤teren Erwachsenenleben. "Eine sichere Gesundheitsversorgung von SÃ¤uglingen, Klein- und Schulkindern sowie Jugendlichen erfordert altersabhÃ¤ngige fachliche Schwerpunkte und Expertisen", so Deindl.

