Bundesregierung sieht Wahlen in Syrien als "Meilenstein"

  • dts - 15. September 2025, 12:48 Uhr
Syrer feiern den Sturz von Assad (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Bundesregierung sieht die in Syrien anstehenden Parlamentswahlen als "Meilenstein".

"Diese Wahlen zur Volksversammlung, die im September auf Grundlage der neuen VerfassungserklÃ¤rung von MÃ¤rz dieses Jahres durchgefÃ¼hrt werden sollen, stellen jetzt erstmal einen sehr wichtigen Schritt dar im politischen Ãœbergangsprozess in Syrien", sagte ein Sprecher des AuswÃ¤rtigen Amts am Montag in Berlin auf Anfrage der dts Nachrichtenagentur.

Bei der Wahl sollen zwei Drittel der Abgeordneten indirekt oder regional Ã¼ber Wahlgremien gewÃ¤hlt und das restliche Drittel durch den PrÃ¤sidenten bestimmt werden. "Es wird natÃ¼rlich maÃŸgeblich auch davon abhÃ¤ngen, wie der ÃœbergangsprÃ¤sident seine MÃ¶glichkeit nutzt, das restliche Drittel dieser Abgeordneten dann direkt zu ernennen", so der Sprecher. Man sei in GesprÃ¤chen mit der syrischen Ãœbergangsregierung und setze sich fÃ¼r die politische Teilhabe aller BevÃ¶lkerungsgruppen, vor allem der Minderheiten, ein.

"Wir betonen die Bedeutung von inklusiven Wahlen als Voraussetzung, die geschaffen werden muss, um zu einem friedlichen und stabilen System in Syrien zu kommen", sagte der Sprecher weiter. Es sei aber klar, dass es ein "Meilenstein" fÃ¼r die syrische Politik sei, diese Wahlen nach 13 Jahren Krieg abzuhalten. "Und wir werden den Wahlprozess natÃ¼rlich an der Transparenz, an der Breite der Beteiligung, ganz unabhÃ¤ngig von Ethnie, Geschlecht oder Religion, dann messen."

