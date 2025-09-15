Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Lage in Gaza hat einer Studie zufolge massive Auswirkungen auf den akademischen Alltag in Deutschland. 85 Prozent der Forscher hierzulande sehen die Wissenschaftsfreiheit durch den Nahostkonflikt bedroht, heiÃŸt es in der aktuellen Untersuchung der Freien UniversitÃ¤t Berlin, Ã¼ber die der "Tagesspiegel" (Montagausgabe) berichtet. Drei Viertel berichten von Selbstzensur, fast ein Viertel traut sich nicht mehr, die eigene Meinung offen zu Ã¤uÃŸern.
Besonders betroffen seien jÃ¼ngere Wissenschaftler sowie prekÃ¤r BeschÃ¤ftigte. Am hÃ¤ufigsten wird demnach Kritik an Israel oder SolidaritÃ¤t mit PalÃ¤stina vermieden - aus Angst vor Ã¶ffentlicher Anfeindung.
Zugleich zeigt die Befragung grÃ¶ÃŸere Differenziertheit als die Ã¶ffentliche Debatte: Ãœber 90 Prozent befÃ¼rworten einen Waffenstillstand und den Schutz jÃ¼dischen Lebens, mehr als 80 Prozent lehnen einen akademischen Boykott Israels ab.
Studienleiter Jannis Julien Grimm forderte UniversitÃ¤ten auf, EinschrÃ¤nkungen der Wissenschaftsfreiheit aktiv entgegenzutreten.
Lifestyle
Umfrage: Verunsicherung durch Nahostkonflikt an deutschen Unis
- dts - 15. September 2025, 05:00 Uhr
.
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Lage in Gaza hat einer Studie zufolge massive Auswirkungen auf den akademischen Alltag in Deutschland. 85 Prozent der Forscher hierzulande sehen die Wissenschaftsfreiheit durch den Nahostkonflikt bedroht, heiÃŸt es in der aktuellen Untersuchung der Freien UniversitÃ¤t Berlin, Ã¼ber die der "Tagesspiegel" (Montagausgabe) berichtet. Drei Viertel berichten von Selbstzensur, fast ein Viertel traut sich nicht mehr, die eigene Meinung offen zu Ã¤uÃŸern.
Weitere Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Vor dem Antrittsbesuch des polnischen StaatsprÃ¤sidenten Karol Nawrocki in Berlin am Dienstag weist die Bundesregierung dessen Forderung nachMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - GrÃ¼nen-ChefhaushÃ¤lter Sebastian SchÃ¤fer hat vor Beginn der Haushaltswoche im Bundestag vor erheblichen zusÃ¤tzlichen Haushaltsrisiken durchMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Nach den Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen mit Verlusten fÃ¼r die SPD hat Karl Lauterbach (SPD) einen Kurswechsel seiner Partei gefordert.Mehr
Top Meldungen
Wolfsburg (dts Nachrichtenagentur) - VW-China-Chef Ralf BrandstÃ¤tter rechnet damit, dass sich die Lage auf dem weltweiten Automarkt noch weiter zuspitzt. "Der PreiskampfMehr
Genf (dts Nachrichtenagentur) - WTO-Generaldirektorin Ngozi Okonjo-Iweala sieht den regelbasierten Welthandel trotz der US-Zollpolitik nicht am Ende. "Auf die USA entfallen nur 13Mehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die PrÃ¤sidentin des Wissenschaftszentrums Berlin fÃ¼r Sozialforschung (WZB), Nicola Fuchs-SchÃ¼ndeln, sieht den Start des Rechtsanspruchs aufMehr