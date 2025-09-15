Umfrage: Verunsicherung durch Nahostkonflikt an deutschen Unis

Protest gegen Israel-Vorgehen im Gazastreifen (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Lage in Gaza hat einer Studie zufolge massive Auswirkungen auf den akademischen Alltag in Deutschland. 85 Prozent der Forscher hierzulande sehen die Wissenschaftsfreiheit durch den Nahostkonflikt bedroht, heiÃŸt es in der aktuellen Untersuchung der Freien UniversitÃ¤t Berlin, Ã¼ber die der "Tagesspiegel" (Montagausgabe) berichtet. Drei Viertel berichten von Selbstzensur, fast ein Viertel traut sich nicht mehr, die eigene Meinung offen zu Ã¤uÃŸern.



Besonders betroffen seien jÃ¼ngere Wissenschaftler sowie prekÃ¤r BeschÃ¤ftigte. Am hÃ¤ufigsten wird demnach Kritik an Israel oder SolidaritÃ¤t mit PalÃ¤stina vermieden - aus Angst vor Ã¶ffentlicher Anfeindung.



Zugleich zeigt die Befragung grÃ¶ÃŸere Differenziertheit als die Ã¶ffentliche Debatte: Ãœber 90 Prozent befÃ¼rworten einen Waffenstillstand und den Schutz jÃ¼dischen Lebens, mehr als 80 Prozent lehnen einen akademischen Boykott Israels ab.



Studienleiter Jannis Julien Grimm forderte UniversitÃ¤ten auf, EinschrÃ¤nkungen der Wissenschaftsfreiheit aktiv entgegenzutreten.

