GrÃ¼ne fordern hÃ¶heren Umsatzsteueranteil fÃ¼r Kommunen

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die GrÃ¼nen wollen mit sechs MaÃŸnahmen, die unter rekordhohen Schulden leidenden deutschen Kommunen entlasten: Unter anderem plÃ¤diert die Partei dafÃ¼r, dass der Bund den direkten Anteil der Kommunen an der Umsatzsteuer erhÃ¶hen soll. "So lÃ¤sst sich das historische Defizit wirksam schlieÃŸen", heiÃŸt es in einem Positionspapier der beiden Parteivorsitzenden Franziska Brantner und Felix Banaszak, Ã¼ber das die Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Montagausgaben) berichten.



StÃ¤dte, Gemeinden und Kreise seien Herz und RÃ¼ckgrat unseres Landes, so die GrÃ¼nen. "Hier gehen Kinder in Schule und Kita, hier treffen sich Nachbarn im Schwimmbad oder auf dem Marktplatz, hier trainieren Jugendliche im Sportverein, hier engagieren sich Menschen in Feuerwehr, Kirchen und Vereinen", heiÃŸt es in dem Papier weiter. So entstÃ¼nde Gemeinschaft, Zusammenhalt und Demokratie im Konkreten.



StÃ¤dte und Gemeinden erhalten nach Angaben der Bundesregierung in diesem Jahr einen Anteil von rund zwei Prozent des Umsatzsteueraufkommens. Zu wenig, schreiben die GrÃ¼nen. "Rekorddefizite, Investitionsstaus und steigende Kosten bedrohen ihre HandlungsfÃ¤higkeit." KÃ¶nnten Kommunen nicht mehr gestalten, verlÃ¶re die Demokratie vor Ort an Vertrauen und der Zusammenhalt brÃ¶ckele. "Die Bundesregierung schaut weg. Wir nicht", so die Partei weiter.



Neben der Forderung eines hÃ¶heren Umsatzsteueranteils fÃ¼r die Kommunen spricht sich die Partei auch fÃ¼r eine StÃ¤rkung des KonnexitÃ¤tsprinzips aus. "Wer neue Aufgaben fÃ¼r die Kommunen beschlieÃŸt, muss sie auch bezahlen", heiÃŸt es in dem Papier. Die Bundesregierung mÃ¼sse zudem wie versprochen, "ihren Anteil zur LÃ¶sung des kommunalen Altschuldenproblems liefern".



DarÃ¼ber hinaus fordern die GrÃ¼nen auch, dass die 58 Milliarden Euro aus dem SondervermÃ¶gen Infrastruktur "schnell bei den Kommunen ankommen" mÃ¼ssen. FÃ¶rderprogramme mÃ¼ssten gebÃ¼ndelt werden, Abruf und die Beantragung sollten "bÃ¼rokratiearm und auf einer zentralen FÃ¶rderplattform zusammengefÃ¼hrt werden", so die Partei. StÃ¤dte und Gemeinden sollten den GrÃ¼nen zufolge zudem Ã¼ber ein "Kommunales Freiheitsbudget" verfÃ¼gen kÃ¶nnen. Dieses solle "flexibel" eingesetzt werden kÃ¶nnen.



In Sachsen etwa sei beispielsweise die sogenannte Kommunale Klimamillion eingefÃ¼hrt worden. "Jeder Landkreis erhielt 1 Millionen Euro fÃ¼r KlimaschutzmaÃŸnahmen", heiÃŸt es in dem Papier. Dieses Modell kÃ¶nnte auch als Sonderbedarfszuwendung im regulÃ¤ren Finanzausgleich konzipiert werden.



DarÃ¼ber hinaus fordern die GrÃ¼nen MÃ¶glichkeiten fÃ¼r Kommunen, verursachergerecht Abgaben zu erheben. Beispiele dafÃ¼r seien eine Verpackungsabgabe oder ein MobilitÃ¤tsbeitrag. Der Bund solle auÃŸerdem "zentrale DigitalisierungslÃ¶sungen bereitstellen, um Verwaltungskosten zu senken und Personal zu entlasten". Ziel sei das "Once-Only-Prinzip": BÃ¼rger mÃ¼ssten ihre Daten nur einmal angeben, BehÃ¶rden kÃ¶nnte bei Bedarf sicher darauf zugreifen.



An diesem Montag beginnt in Bonn die zweitÃ¤gige Klausurtagung des Bundesvorstands der GrÃ¼nen. Kommunen in Deutschland hatten im vergangenen Jahr ein Rekorddefizit von rund 25 Milliarden Euro verzeichnet. Dem Statistischen Bundesamt zufolge war es das "hÃ¶chste kommunale Finanzierungsdefizit seit der deutschen Vereinigung im Jahr 1990".

