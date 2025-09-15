Zollgewerkschaft warnt vor PÃ¤ckchensteuer auf Billigimporte

Pakete in einem SpÃ¤ti (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Vorsitzende der Zollgewerkschaft BDZ, Thomas Liebel, spricht sich gegen die von der EU geplante EinfÃ¼hrung einer pauschalen Zollabgabe auf Kleinsendungen aus. Ziel der sogenannten "E-Commerce-Steuer" ist es, Billigversender wie Temu oder Shein unattraktiver zu machen, weil diese massenhaft Direktlieferungen aus China nach Europa schicken.



"Das Problem ist die schiere Masse an PÃ¤ckchen, die per Luftfracht an den FlughÃ¤fen ankommt", sagte Liebel der "Neuen OsnabrÃ¼cker Zeitung". In den Milliarden Paketen steckten Waren im Wert von oft nur wenigen Euro. Selbst mit Einfuhrumsatzsteuer bringe jedes PÃ¤ckchen nur ein paar Cent ein, wÃ¤hrend die PrÃ¼fung aufwendig ist. "Der ZÃ¶llner muss die Anmeldungen manuell prÃ¼fen und immer wieder mit physischen Formularen arbeiten", kritisierte Liebel.



Hinzu komme, dass viele dieser Produkte kein CE-Siegel hÃ¤tten, oder Stoffe enthielten, die in der EU nicht zugelassen sind. Bei gefÃ¤lschten Markenartikeln mÃ¼sse der Zoll die Ware an die MarktÃ¼berwachungsbehÃ¶rden weitergeben, die meist personell Ã¼berlastet seien und die Lieferungen vernichten oder zurÃ¼ckschicken mÃ¼ssten. "Wer mit Shein-Leggings beschÃ¤ftigt ist, kann in dieser Zeit keine Schiffscontainer auf Kokain untersuchen", warnte der BDZ-Chef.



Liebel forderte, die ZÃ¶llner zu entlasten, indem sie unzulÃ¤ssige Ware kÃ¼nftig selbst zurÃ¼ckschicken dÃ¼rften. Das spare Arbeit und hÃ¤tte zugleich einen "erzieherischen Effekt" auf Verbraucher.

