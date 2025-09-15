Finanzen

Zollgewerkschaft warnt vor PÃ¤ckchensteuer auf Billigimporte

  • dts - 15. September 2025
Bild vergrößern: Zollgewerkschaft warnt vor PÃ¤ckchensteuer auf Billigimporte
Pakete in einem SpÃ¤ti (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Vorsitzende der Zollgewerkschaft BDZ, Thomas Liebel, spricht sich gegen die von der EU geplante EinfÃ¼hrung einer pauschalen Zollabgabe auf Kleinsendungen aus. Ziel der sogenannten "E-Commerce-Steuer" ist es, Billigversender wie Temu oder Shein unattraktiver zu machen, weil diese massenhaft Direktlieferungen aus China nach Europa schicken.

"Das Problem ist die schiere Masse an PÃ¤ckchen, die per Luftfracht an den FlughÃ¤fen ankommt", sagte Liebel der "Neuen OsnabrÃ¼cker Zeitung". In den Milliarden Paketen steckten Waren im Wert von oft nur wenigen Euro. Selbst mit Einfuhrumsatzsteuer bringe jedes PÃ¤ckchen nur ein paar Cent ein, wÃ¤hrend die PrÃ¼fung aufwendig ist. "Der ZÃ¶llner muss die Anmeldungen manuell prÃ¼fen und immer wieder mit physischen Formularen arbeiten", kritisierte Liebel.

Hinzu komme, dass viele dieser Produkte kein CE-Siegel hÃ¤tten, oder Stoffe enthielten, die in der EU nicht zugelassen sind. Bei gefÃ¤lschten Markenartikeln mÃ¼sse der Zoll die Ware an die MarktÃ¼berwachungsbehÃ¶rden weitergeben, die meist personell Ã¼berlastet seien und die Lieferungen vernichten oder zurÃ¼ckschicken mÃ¼ssten. "Wer mit Shein-Leggings beschÃ¤ftigt ist, kann in dieser Zeit keine Schiffscontainer auf Kokain untersuchen", warnte der BDZ-Chef.

Liebel forderte, die ZÃ¶llner zu entlasten, indem sie unzulÃ¤ssige Ware kÃ¼nftig selbst zurÃ¼ckschicken dÃ¼rften. Das spare Arbeit und hÃ¤tte zugleich einen "erzieherischen Effekt" auf Verbraucher.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    GrÃ¼ne fordern hÃ¶heren Umsatzsteueranteil fÃ¼r Kommunen
    GrÃ¼ne fordern hÃ¶heren Umsatzsteueranteil fÃ¼r Kommunen

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die GrÃ¼nen wollen mit sechs MaÃŸnahmen, die unter rekordhohen Schulden leidenden deutschen Kommunen entlasten: Unter anderem plÃ¤diert die

    Mehr
    SPD dringt auf Verhandlungen mit Union zu Erbschaftssteuer
    SPD dringt auf Verhandlungen mit Union zu Erbschaftssteuer

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Nach den Ã„uÃŸerungen von Unions-Fraktionschef Spahn zur ungerechten VermÃ¶gensverteilung will die SPD zÃ¼gig in Verhandlungen Ã¼ber hÃ¶here

    Mehr
    WZB-PrÃ¤sidentin sieht Reformbedarf beim Ehegattensplitting
    WZB-PrÃ¤sidentin sieht Reformbedarf beim Ehegattensplitting

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die PrÃ¤sidentin des Wissenschaftszentrums Berlin fÃ¼r Sozialforschung (WZB), Nicola Fuchs-SchÃ¼ndeln, sieht den Start des Rechtsanspruchs auf

    Mehr
    Globale Autoindustrie schlittert tiefer in die Krise - Hersteller aus China legen zu
    Globale Autoindustrie schlittert tiefer in die Krise - Hersteller aus China legen zu
    Treibhausgasemissionen: US-Regierung will Berichtspflicht fÃ¼r Industrie abschaffen
    Treibhausgasemissionen: US-Regierung will Berichtspflicht fÃ¼r Industrie abschaffen
    EVP-Chef Weber verspricht Abkehr von Verbrenner-Aus - ADAC fordert Ende von
    EVP-Chef Weber verspricht Abkehr von Verbrenner-Aus - ADAC fordert Ende von "Grundsatzdebatten"
    BundesbankprÃ¤sident:
    BundesbankprÃ¤sident: "Kein Handlungsdruck" fÃ¼r weitere Leitzinssenkungen
    CDU will mehr Geld fÃ¼r Ukraine-MilitÃ¤rhilfe
    CDU will mehr Geld fÃ¼r Ukraine-MilitÃ¤rhilfe
    Brasilien: Bolsonaro verlÃ¤sst vorÃ¼bergehend Haus fÃ¼r medizinischen Eingriff
    Brasilien: Bolsonaro verlÃ¤sst vorÃ¼bergehend Haus fÃ¼r medizinischen Eingriff
    Basketball-EM: Deutschland gewinnt Finale gegen die TÃ¼rkei
    Basketball-EM: Deutschland gewinnt Finale gegen die TÃ¼rkei
    Eklat in Spanien: Pro-palÃ¤stinensische Demonstranten erzwingen Abbruch von Radrennen
    Eklat in Spanien: Pro-palÃ¤stinensische Demonstranten erzwingen Abbruch von Radrennen
    GrÃ¼ne kritisieren geplante Abschiebungen nach Afghanistan
    GrÃ¼ne kritisieren geplante Abschiebungen nach Afghanistan
    Vor Gerichtsverhandlung: Zehntausende TÃ¼rken demonstrieren fÃ¼r oppositionelle CHP
    Vor Gerichtsverhandlung: Zehntausende TÃ¼rken demonstrieren fÃ¼r oppositionelle CHP

    Top Meldungen

    VW-China-Chef erwartet verschÃ¤rften Preiskampf auf dem Automarkt
    VW-China-Chef erwartet verschÃ¤rften Preiskampf auf dem Automarkt

    Wolfsburg (dts Nachrichtenagentur) - VW-China-Chef Ralf BrandstÃ¤tter rechnet damit, dass sich die Lage auf dem weltweiten Automarkt noch weiter zuspitzt. "Der Preiskampf

    Mehr
    WTO-Generaldirektorin sieht Handelssystem trotz Trump stabil
    WTO-Generaldirektorin sieht Handelssystem trotz Trump stabil

    Genf (dts Nachrichtenagentur) - WTO-Generaldirektorin Ngozi Okonjo-Iweala sieht den regelbasierten Welthandel trotz der US-Zollpolitik nicht am Ende. "Auf die USA entfallen nur 13

    Mehr
    Politiker und VerbraucherschÃ¼tzer kritisieren Bahn-SparplÃ¤ne
    Politiker und VerbraucherschÃ¼tzer kritisieren Bahn-SparplÃ¤ne

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Ãœberlegungen der Deutschen Bahn, das Angebot in Fernverkehr auszudÃ¼nnen und die Fahrpreise fÃ¼r ICE und Intercity-ZÃ¼ge deutlich zu

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts