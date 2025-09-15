Polen-Beauftragter fÃ¼r Sicherheitsgarantien statt Reparationen

Knut Abraham (Archiv), via dts Nachrichtenagentur



Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Vor dem Antrittsbesuch des polnischen StaatsprÃ¤sidenten Karol Nawrocki in Berlin am Dienstag weist die Bundesregierung dessen Forderung nach Reparationszahlungen fÃ¼r deutsche Verbrechen im Zweiten Weltkrieg erneut zurÃ¼ck - und plÃ¤diert stattdessen fÃ¼r Sicherheitsgarantien fÃ¼r Polen. "Die Frage der Reparationen ist rechtlich abgeschlossen", sagte der Polen-Beauftragte der Bundesregierung, Knut Abraham, dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (Montagausgaben).



"Gleichzeitig besteht natÃ¼rlich auf deutscher Seite das Bewusstsein der Verantwortung fÃ¼r die Verbrechen, die Deutsche in Polen begangen haben. Wir mÃ¼ssen zeigen, dass wir uns dieser Verantwortung weiter stellen." Der CDU-Bundestagsabgeordnete Abraham sagte dem RND, es bedÃ¼rfe jetzt der Errichtung eines Denkmals fÃ¼r die polnischen Opfer von Krieg und Besatzung am Platz der ehemaligen Kroll-Oper in Berlin. "Die Symbolik darf nicht unterschÃ¤tzt werden, Polen einen solchen prominenten Ort in Berlin einzurÃ¤umen fÃ¼r das Gedenken an die beispiellosen Verbrechen im Zweiten Weltkrieg."



Abraham plÃ¤dierte angesichts der verschÃ¤rften Bedrohung durch Russland dafÃ¼r, Sicherheitsgarantien im Rahmen der gemeinsamen Nato-Mitgliedschaft statt Reparationen vorzuschlagen. Es bedÃ¼rfe "einer modernen Ãœbersetzung der Verpflichtung Deutschlands: Im Gegensatz zu damals, wo Polen Opfer wurde, stehen Deutschland und Polen jetzt fÃ¼reinander ein. Und das mÃ¼ssen wir auch militÃ¤risch und finanziell unterlegen. Da ist fÃ¼r mich der Weg", sagte Abraham dem RND.



"Die Botschaft fÃ¼r den polnischen PrÃ¤sidenten sollte sein, dass jede StÃ¤rkung der Sicherheit Polens eine StÃ¤rkung der Sicherheit Deutschlands ist, ob es nun finanzielle Hilfe, Waffensysteme oder Einheiten der Bundeswehr sind", so der Bundesbeauftragte.

