GrÃ¼ne sehen in schwacher Konjunktur enormes Haushaltsrisiko

  • dts - 15. September 2025
Bild vergrößern: GrÃ¼ne sehen in schwacher Konjunktur enormes Haushaltsrisiko
Sebastian SchÃ¤fer (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - GrÃ¼nen-ChefhaushÃ¤lter Sebastian SchÃ¤fer hat vor Beginn der Haushaltswoche im Bundestag vor erheblichen zusÃ¤tzlichen Haushaltsrisiken durch die schwache Konjunktur gewarnt.

"Klingbeils Finanzplanung zockt mit Wachstum, obwohl die Prognosen gerade erst nach unten korrigiert wurden", sagte SchÃ¤fer der "Rheinischen Post" (Montagsausgabe). Das berge erhebliche Risiken fÃ¼r den Haushalt. "Der ideologische Ausschluss von SteuererhÃ¶hungen durch die Union macht es quasi unmÃ¶glich, die LÃ¼cke zu schlieÃŸen", kritisierte SchÃ¤fer.

"Stattdessen droht eine weitere Zweckentfremdung des Infrastruktur-SondervermÃ¶gens, um den Kernhaushalt notdÃ¼rftig zu stabilisieren", sagte der GrÃ¼nen-Politiker mit Blick etwa auf Umbuchungen von Investitionen aus dem regulÃ¤ren Verkehrsetat ins SondervermÃ¶gen. "In dieser Lage weiter Klientelpolitik zu betreiben, wie insbesondere die CSU es tut, ist gefÃ¤hrlich. Es braucht klare PrioritÃ¤ten und eine StÃ¤rkung der staatlichen Einnahmenbasis", sagte SchÃ¤fer mit Blick auf den Reformbedarf bei der Erbschaftsteuer.

