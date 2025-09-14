Lifestyle

Lauterbach nennt NRW-Kommunalwahlergebnis der SPD "bestÃ¼rzend"

  • dts - 14. September 2025, 22:03 Uhr
Bild vergrößern: Lauterbach nennt NRW-Kommunalwahlergebnis der SPD bestÃ¼rzend
Karl Lauterbach am 10.09.2025, via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Nach den Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen mit Verlusten fÃ¼r die SPD hat Karl Lauterbach (SPD) einen Kurswechsel seiner Partei gefordert. "Dieses Wahlergebnis ist erneut bestÃ¼rzend. Wir mÃ¼ssen das analysieren. Aber einige Dinge mÃ¼ssen geÃ¤ndert werden", sagte er dem Magazin Politico (Montagausgabe).

Besonders bei Arbeitern verliere die SPD, warnte Lauterbach: "Dort wird die AfD stÃ¤rker. Zum einen kÃ¶nnen diese WÃ¤hler dauerhaft an die AfD verloren gehen. Zum Zweiten ist das eine Kernklientel, fÃ¼r die wir immer da waren. Die unsere UnterstÃ¼tzung und Hilfe braucht. Da mÃ¼ssen wir besser werden."

Als Konsequenz verlangte er hÃ¤rtere MaÃŸnahmen gegen irregulÃ¤re Migration und mehr Entlastung fÃ¼r BeschÃ¤ftigte: "Wir mÃ¼ssen eine klare Kante machen. Wir mÃ¼ssen aber auch dafÃ¼r sorgen, dass die Leute, die arbeiten, von dem Geld leben kÃ¶nnen und nicht in Sorgen ertrinken."

Die Debatte um das BÃ¼rgergeld habe der Partei geschadet: "Diejenigen, die arbeiten, kommen immer knapper Ã¼ber die Runden. Die Kosten steigen. Sie haben wahrscheinlich nicht das GefÃ¼hl, dass wir das in den Griff haben. Das mÃ¼ssen wir ernst nehmen."

Migration dÃ¼rfe aber nicht alleinige ErklÃ¤rung sein, mahnte Lauterbach: "Sicherheit spielt eine groÃŸe Rolle. Die Menschen fÃ¼hlen sich nicht mehr sicher. Die Mieten steigen immer stÃ¤rker und wir haben da keine richtig gute Antwort. Die Leute sind jetzt schon verÃ¤ngstigt. Wir verÃ¤ngstigen die Leute und bieten wenig an."

FÃ¼r die kommenden Monate kÃ¼ndigte Lauterbach an, stÃ¤rker sozialdemokratische Akzente zu setzen: "Die VorschlÃ¤ge, die jetzt kommen mÃ¼ssen, mÃ¼ssen unsere Handschrift zeigen. Es macht keinen Sinn, dass wir bei den Krankenkassen Leistungen kÃ¼rzen, ohne die Zwei-Klassen-Medizin stÃ¤rker abzubauen. Die WÃ¤hler wollen auch sehen, dass wir mal etwas tun, was tatsÃ¤chlich nicht konservativ ist."

