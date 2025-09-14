Lifestyle

Klingbeil: Wirtschaft war bei NRW-Kommunalwahl entscheidend

  • dts - 14. September 2025, 20:33 Uhr
Klingbeil: Wirtschaft war bei NRW-Kommunalwahl entscheidend
Lars Klingbeil (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil hat die Sorge um den Arbeitsplatz als entscheidendes Thema bezeichnet. Die Sorge um die wirtschaftliche Lage habe die WÃ¤hler "bei der Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen am stÃ¤rksten umgetrieben", sagte Klingbeil der "Rheinischen Post" (Montagausgabe).

"Bei meinen Besuchen im Wahlkampf habe ich es genauso vor Ort erlebt. Immer wieder wurde der klare Auftrag formuliert: KÃ¼mmert euch um unsere ArbeitsplÃ¤tze. Wir werden nicht nachlassen, wenn es um Wirtschaftswachstum und sichere ArbeitsplÃ¤tze geht. Das hat fÃ¼r uns PrioritÃ¤t", so der SPD-Bundesvorsitzende.

Gerade in den Kommunen vor Ort spÃ¼rten die Menschen, wenn etwas nicht funktioniert. "Mit den Investitionsmilliarden werden wir endlich den Investitionsstau in unserem Land auflÃ¶sen, damit Geld in Schulen, Kitas, StraÃŸen und BrÃ¼cken flieÃŸt", versprach der Bundesfinanzminister.

Mit Blick auf das Ergebnis der Sozialdemokraten sagte Klingbeil: "Die Kommunalwahl zeigt auÃŸerdem, dort wo die SPD mit starken PersÃ¶nlichkeiten verwurzelt ist, kann sie gewinnen. Das werden wir auch in den zahlreichen Stichwahlen in zwei Wochen beweisen."

