WÃ¼st gibt sich mit CDU-Ergebnis bei NRW-Kommunalwahl zufrieden

DÃ¼sseldorf (dts Nachrichtenagentur) - NRW-MinisterprÃ¤sident Hendrik WÃ¼st (CDU) gibt sich mit dem Ergebnis seiner Partei bei der Kommunalwahl zufrieden.



"Die CDU Nordrhein-Westfalen ist acht Prozent besser als der Bundesschnitt", sagte WÃ¼st am Sonntagabend dem WDR. Das sei "ein groÃŸartiges, tolle Ergebnis, wenn man diesen Bundestrend hat", so WÃ¼st.



Laut einer Hochrechnung von Infratest fÃ¼r den WDR kommt die CDU bei der Kommunalwahl landesweit auf 34,2 Prozent. Die SPD liegt demnach bei 22,6, die GrÃ¼nen bei 11,7, die FDP bei 3,4, die AfD bei 16,4, die Linke bei 5,4 und die Anderen bei 6,3 Prozent.



Das Ergebnis der AfD "darf uns nicht ruhen lassen", sagte WÃ¼st dazu. "Man muss den Frust, die Wut auch ernst nehmen und an den Themen arbeiten", so der MinisterprÃ¤sident. Als Beispiele nannte er "Armutsmigration" oder "prekÃ¤re Immobilien, die wir teilweise im Ruhrgebiet haben".

