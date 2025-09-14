Berlin (dts Nachrichtenagentur) - In der CDU formiert sich Ã¶ffentlich Widerstand gegen das geplante Rentenpaket der Bundesregierung. Dieser richtet sich vor allem gegen das beabsichtigte Ausschalten des sogenannten Nachhaltigkeitsfaktors, der die jÃ¤hrlichen RentenerhÃ¶hungen dÃ¤mpft, wenn es mehr Rentner und weniger Beitragszahler gibt.
"Die ungebremst steigenden Lohnnebenkosten in Deutschland belasten Unternehmen und BeschÃ¤ftigte und hemmen die Schaffung neuer ArbeitsplÃ¤tze", sagte die baden-wÃ¼rttembergische Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) der FAZ. Um zu einer "faireren Lastenverteilung zwischen Beitragszahlern und LeistungsempfÃ¤ngern zu kommen" mÃ¼sse daher auch "Nachhaltigkeits- oder Demographiefaktor reaktiviert werden", mahnte sie und bezog diese Forderung ausdrÃ¼cklich auf das Jahr 2026.
Der Anfang August vom Bundeskabinett beschlossene Gesetzentwurf zum Rentenpaket soll den Faktor fÃ¼r die Jahre 2026 bis 2031 ausschalten. Ohne GesetzesÃ¤nderung wÃ¼rde er 2026 automatisch wieder greifen.
Auch der Vorsitzende der Jungen Gruppe der Unionsfraktion im Bundestag, Pascal Reddig, Ã¤uÃŸerte starke Vorbehalte. Schon heute flieÃŸe fast ein Viertel des gesamten Bundeshaushalts an die Rentenversicherung, sagte er der FAZ. Mit dem nun geplanten Paket kÃ¤men "kumuliert bis 2040 weitere 200 Milliarden obendrauf", warnte er.
Seine Entscheidungssituation skizziert er so: "Wenn Ã¼berhaupt, sind diese Mehrausgaben gegenÃ¼ber der jungen Generation nur durch gleichzeitige tiefgreifende Strukturreformen zu rechtfertigen." Und das seien die genannten Punkte, von der Abschaffung der FrÃ¼hverrentungsanreize bis zur "schnellstmÃ¶glichen Wiedereinsetzung" des Nachhaltigkeitsfaktors.
CDU-Widerstand gegen Rentenpaket
14. September 2025
