Ex-Boxweltmeister Ricky Hatton gestorben

.

Manchester (dts Nachrichtenagentur) - Der langjÃ¤hrige britische Weltklasse-Boxer Ricky Hatton ist tot. Er starb am Sonntag im Alter von 46 Jahren, wie britische Medien berichten.



Die Polizei teilte in diesem Zusammenhang mit, dass Beamte am Morgen gegen 6:45 Uhr (Ortszeit) in einem Haus im Raum Manchester die Leiche eines 46-jÃ¤hrigen Mannes gefunden hÃ¤tten. Derzeit gebe es keine Hinweise auf verdÃ¤chtige UmstÃ¤nde. Die genaue Todesursache war zunÃ¤chst unklar.



Hatton war in seiner Karriere WBA-, IBF-, IBO- und Ring-Magazine-Weltmeister im Halbweltergewicht. Als Profiboxer bestritt er 48 KÃ¤mpfe, von denen er 45 gewann. Seine aktive Karriere endete am 24. November 2012 mit einer Niederlage gegen Wjatscheslaw Sentschenko.

