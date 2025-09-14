Sport

Ex-Boxweltmeister Ricky Hatton gestorben

  • dts - 14. September 2025, 15:22 Uhr

.

Manchester (dts Nachrichtenagentur) - Der langjÃ¤hrige britische Weltklasse-Boxer Ricky Hatton ist tot. Er starb am Sonntag im Alter von 46 Jahren, wie britische Medien berichten.

Die Polizei teilte in diesem Zusammenhang mit, dass Beamte am Morgen gegen 6:45 Uhr (Ortszeit) in einem Haus im Raum Manchester die Leiche eines 46-jÃ¤hrigen Mannes gefunden hÃ¤tten. Derzeit gebe es keine Hinweise auf verdÃ¤chtige UmstÃ¤nde. Die genaue Todesursache war zunÃ¤chst unklar.

Hatton war in seiner Karriere WBA-, IBF-, IBO- und Ring-Magazine-Weltmeister im Halbweltergewicht. Als Profiboxer bestritt er 48 KÃ¤mpfe, von denen er 45 gewann. Seine aktive Karriere endete am 24. November 2012 mit einer Niederlage gegen Wjatscheslaw Sentschenko.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Bericht: Kasper Hjulmand wird neuer Trainer von Bayer Leverkusen

    Leverkusen (dts Nachrichtenagentur) - Die dts Nachrichtenagentur in Halle (Saale) verbreitet soeben folgende Blitzmeldung aus Leverkusen: Bericht: Kasper Hjulmand wird neuer

    Mehr
    Verstappen gewinnt Formel-1-Rennen in Monza

    Monza (dts Nachrichtenagentur) - Red-Bull-Pilot Max Verstappen hat das Formel-1-Rennen in Monza gewonnen. Die dts Nachrichtenagentur sendet in KÃ¼rze weitere

    Mehr
    Berichte: Bayer Leverkusen entlÃ¤sst Cheftrainer ten Hag

    Leverkusen (dts Nachrichtenagentur) - Die dts Nachrichtenagentur in Halle (Saale) verbreitet soeben folgende Blitzmeldung aus Leverkusen: Berichte: Bayer Leverkusen entlÃ¤sst

    Mehr
    Globale Autoindustrie schlittert tiefer in die Krise - Hersteller aus China legen zu
    Globale Autoindustrie schlittert tiefer in die Krise - Hersteller aus China legen zu
    Treibhausgasemissionen: US-Regierung will Berichtspflicht fÃ¼r Industrie abschaffen
    Treibhausgasemissionen: US-Regierung will Berichtspflicht fÃ¼r Industrie abschaffen
    EVP-Chef Weber verspricht Abkehr von Verbrenner-Aus - ADAC fordert Ende von
    EVP-Chef Weber verspricht Abkehr von Verbrenner-Aus - ADAC fordert Ende von "Grundsatzdebatten"
    BundesbankprÃ¤sident:
    BundesbankprÃ¤sident: "Kein Handlungsdruck" fÃ¼r weitere Leitzinssenkungen
    US-Gouverneur: MutmaÃŸlicher Kirk-AttentÃ¤ter lebte mit Trans-Partner zusammen
    US-Gouverneur: MutmaÃŸlicher Kirk-AttentÃ¤ter lebte mit Trans-Partner zusammen
    VW-China-Chef erwartet verschÃ¤rften Preiskampf auf dem Automarkt
    VW-China-Chef erwartet verschÃ¤rften Preiskampf auf dem Automarkt
    1. Bundesliga: St. Pauli schlÃ¤gt Augsburg
    1. Bundesliga: St. Pauli schlÃ¤gt Augsburg
    Bukarest und BrÃ¼ssel verurteilen russische Drohne im rumÃ¤nischen Luftraum
    Bukarest und BrÃ¼ssel verurteilen russische Drohne im rumÃ¤nischen Luftraum
    Polens AuÃŸenminister wirbt fÃ¼r Flugverbotszone in Ukraine
    Polens AuÃŸenminister wirbt fÃ¼r Flugverbotszone in Ukraine
    Reichinnek bringt Drohungen zur Anzeige
    Reichinnek bringt Drohungen zur Anzeige

    Top Meldungen

    WTO-Generaldirektorin sieht Handelssystem trotz Trump stabil
    WTO-Generaldirektorin sieht Handelssystem trotz Trump stabil

    Genf (dts Nachrichtenagentur) - WTO-Generaldirektorin Ngozi Okonjo-Iweala sieht den regelbasierten Welthandel trotz der US-Zollpolitik nicht am Ende. "Auf die USA entfallen nur 13

    Mehr
    WZB-PrÃ¤sidentin sieht Reformbedarf beim Ehegattensplitting
    WZB-PrÃ¤sidentin sieht Reformbedarf beim Ehegattensplitting

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die PrÃ¤sidentin des Wissenschaftszentrums Berlin fÃ¼r Sozialforschung (WZB), Nicola Fuchs-SchÃ¼ndeln, sieht den Start des Rechtsanspruchs auf

    Mehr
    Politiker und VerbraucherschÃ¼tzer kritisieren Bahn-SparplÃ¤ne
    Politiker und VerbraucherschÃ¼tzer kritisieren Bahn-SparplÃ¤ne

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Ãœberlegungen der Deutschen Bahn, das Angebot in Fernverkehr auszudÃ¼nnen und die Fahrpreise fÃ¼r ICE und Intercity-ZÃ¼ge deutlich zu

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts