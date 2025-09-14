Manchester (dts Nachrichtenagentur) - Der langjÃ¤hrige britische Weltklasse-Boxer Ricky Hatton ist tot. Er starb am Sonntag im Alter von 46 Jahren, wie britische Medien berichten.
Die Polizei teilte in diesem Zusammenhang mit, dass Beamte am Morgen gegen 6:45 Uhr (Ortszeit) in einem Haus im Raum Manchester die Leiche eines 46-jÃ¤hrigen Mannes gefunden hÃ¤tten. Derzeit gebe es keine Hinweise auf verdÃ¤chtige UmstÃ¤nde. Die genaue Todesursache war zunÃ¤chst unklar.
Hatton war in seiner Karriere WBA-, IBF-, IBO- und Ring-Magazine-Weltmeister im Halbweltergewicht. Als Profiboxer bestritt er 48 KÃ¤mpfe, von denen er 45 gewann. Seine aktive Karriere endete am 24. November 2012 mit einer Niederlage gegen Wjatscheslaw Sentschenko.
Sport
Ex-Boxweltmeister Ricky Hatton gestorben
- dts - 14. September 2025, 15:22 Uhr
