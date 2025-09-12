Wirtschaft

Schweden will EU-Sanktionen gegen russische Schattenflotte

  • dts - 12. September 2025, 17:24 Uhr
Bild vergrößern: Schweden will EU-Sanktionen gegen russische Schattenflotte
Schweden (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Stockholm (dts Nachrichtenagentur) - Die schwedische EU-Ministerin Jessica Rosencrantz verlangt nach den VorfÃ¤llen in Polen mit russischen Drohnen ein konsequentes Vorgehen der EuropÃ¤ischen Union gegen die Schattenflotte Russlands. Das geplante 19. Sanktionspaket der EU mÃ¼sse MaÃŸnahmen gegen diese Schiffe enthalten.

"Wir mÃ¼ssen uns auf ein weiteres Sanktionspaket gegen Russland einigen, das sowohl dessen Energieeinnahmen als auch diejenigen betrifft, die die Schattenflotte ermÃ¶glichen", sagte Rosencrantz den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Samstagausgaben). Man dÃ¼rfe die russische Kriegswirtschaft nicht weiter unterstÃ¼tzen.

Mit Blick auf die in Polen entdeckten Drohnen sagte Rosencrantz, dass man dies sehr ernst nehme. "Es ist vÃ¶llig inakzeptabel, dass der polnische Luftraum verletzt wurde." Russland sei eine Bedrohung fÃ¼r die Sicherheit Europas. Man habe sich zwar auf neue Nato-Verteidigungsausgaben verstÃ¤ndigt, sagte Rosencrantz. "Jetzt mÃ¼ssen wir den Worten Taten folgen lassen und diese Investitionen tÃ¤tigen."

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    EU-Kommission will Autokonzernen bei Umstieg auf E-Autos helfen
    EU-Kommission will Autokonzernen bei Umstieg auf E-Autos helfen

    BrÃ¼ssel (dts Nachrichtenagentur) - Die EuropÃ¤ische Kommission will am Ausstieg fÃ¼r den Verbrennungsmotor festhalten, den Autokonzernen aber gleichzeitig entgegenkommen. "Ich

    Mehr
    Investor bringt Fusion von Puma mit Adidas ins Spiel
    Investor bringt Fusion von Puma mit Adidas ins Spiel

    Herzogenaurach (dts Nachrichtenagentur) - Nach dem Absturz des Aktienkurses fordern Puma-Investoren drastische MaÃŸnahmen. "Wenn das Management die Wende nicht schafft, ist eine

    Mehr
    Autoindustrie fordert mehr staatliche FÃ¶rderung von E-MobilitÃ¤t
    Autoindustrie fordert mehr staatliche FÃ¶rderung von E-MobilitÃ¤t

    MÃ¼nchen/BrÃ¼ssel (dts Nachrichtenagentur) - Vor dem Autogipfel mit EU-KommissionsprÃ¤sidentin Ursula von der Leyen in BrÃ¼ssel fordert Schaeffler-Vorstand Matthias Zink eine

    Mehr
    Kommission: EU will Verbrenner-Aus ab 2035
    Kommission: EU will Verbrenner-Aus ab 2035 "schnellstmÃ¶glich" Ã¼berprÃ¼fen
    Letzter Wille des Designers: Modehaus Armani soll schrittweise verkauft werden
    Letzter Wille des Designers: Modehaus Armani soll schrittweise verkauft werden
    Microsoft reagiert auf kartellrechtliche Bedenken der EU - vermeidet Geldstrafe
    Microsoft reagiert auf kartellrechtliche Bedenken der EU - vermeidet Geldstrafe
    EU geht bei Autogipfel auf Industrie zu - und erntet dennoch Kritik
    EU geht bei Autogipfel auf Industrie zu - und erntet dennoch Kritik
    Nach Drohnen-Vorfall: Nato kÃ¼ndigt StÃ¤rkung der Ostflanke an
    Nach Drohnen-Vorfall: Nato kÃ¼ndigt StÃ¤rkung der Ostflanke an
    GrÃ¼ne und Linke sammeln Unterschriften fÃ¼r Corona-Untersuchungsausschuss
    GrÃ¼ne und Linke sammeln Unterschriften fÃ¼r Corona-Untersuchungsausschuss
    Prozess um mutmaÃŸliche Sabotage an Ostsee-Kabeln: Anklage in Helsinki fordert Haft
    Prozess um mutmaÃŸliche Sabotage an Ostsee-Kabeln: Anklage in Helsinki fordert Haft
    Nach Kirk-Attentat: Trump gibt Festnahme von TatverdÃ¤chtigem bekannt
    Nach Kirk-Attentat: Trump gibt Festnahme von TatverdÃ¤chtigem bekannt
    Schnieder will auch nach 2035 Neuwagen mit CO2-AusstoÃŸ zulassen
    Schnieder will auch nach 2035 Neuwagen mit CO2-AusstoÃŸ zulassen
    "Handelsblatt": Bundesregierung einigt sich auf Position beim EU-Klimaziel 2040

    Top Meldungen

    15 Dax-Konzerne stehen vor Rekordgewinnen
    15 Dax-Konzerne stehen vor Rekordgewinnen

    Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Trotz der hartnÃ¤ckigen Rezession im Heimatmarkt und wachsender Herausforderungen in den beiden wichtigsten GroÃŸregionen USA und China

    Mehr
    Bundesregierung einigt sich auf Position beim EU-Klimaziel 2040
    Bundesregierung einigt sich auf Position beim EU-Klimaziel 2040

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Bundesregierung hat sich auf eine gemeinsame Position beim EU-Klimaziel fÃ¼r 2040 geeinigt. "Deutschland wird im weiteren Prozess fÃ¼r den

    Mehr
    Bericht: Deutsche Bahn plant drastische Einschnitte im Fernverkehr
    Bericht: Deutsche Bahn plant drastische Einschnitte im Fernverkehr

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Deutsche Bahn (DB) plant laut eines Medienberichts einen regelrechten Kahlschlag im Touristikverkehr. Der Staatskonzern und das

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts