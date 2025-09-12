Stockholm (dts Nachrichtenagentur) - Die schwedische EU-Ministerin Jessica Rosencrantz verlangt nach den VorfÃ¤llen in Polen mit russischen Drohnen ein konsequentes Vorgehen der EuropÃ¤ischen Union gegen die Schattenflotte Russlands. Das geplante 19. Sanktionspaket der EU mÃ¼sse MaÃŸnahmen gegen diese Schiffe enthalten.
"Wir mÃ¼ssen uns auf ein weiteres Sanktionspaket gegen Russland einigen, das sowohl dessen Energieeinnahmen als auch diejenigen betrifft, die die Schattenflotte ermÃ¶glichen", sagte Rosencrantz den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Samstagausgaben). Man dÃ¼rfe die russische Kriegswirtschaft nicht weiter unterstÃ¼tzen.
Mit Blick auf die in Polen entdeckten Drohnen sagte Rosencrantz, dass man dies sehr ernst nehme. "Es ist vÃ¶llig inakzeptabel, dass der polnische Luftraum verletzt wurde." Russland sei eine Bedrohung fÃ¼r die Sicherheit Europas. Man habe sich zwar auf neue Nato-Verteidigungsausgaben verstÃ¤ndigt, sagte Rosencrantz. "Jetzt mÃ¼ssen wir den Worten Taten folgen lassen und diese Investitionen tÃ¤tigen."
Wirtschaft
Schweden will EU-Sanktionen gegen russische Schattenflotte
- dts - 12. September 2025, 17:24 Uhr
.
