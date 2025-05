Menden: 14-JÃ¤hriger nach Messerangriff von 17-JÃ¤hrigem gestorben

Polizisten (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Menden (dts Nachrichtenagentur) - Ein 14-jähriger Junge ist in Menden nach einem Messerangriff ums Leben gekommen. Wie die Staatsanwaltschaft Arnsberg und die Polizei Hagen am Samstagnachmittag mitteilten, wurde der Jugendliche in der Nacht zum Samstag gegen 1:35 Uhr auf einem Spielplatz vom 17-jährigen Alexis R. attackiert. R. soll nach einem Streit mehrerer Personen mit einem Messer auf das Opfer eingestochen haben. Ein anderer 17-Jähriger wurde durch Messerstiche schwer verletzt.



Der 14-Jährige erlag noch in der Nacht seinen Verletzungen im Krankenhaus, obwohl Rettungskräfte ihn wiederbeleben konnten. Der 17-Jährige, der bei der Auseinandersetzung ebenfalls verletzt wurde, befindet sich nicht in Lebensgefahr, hieß es. Der mutmaßliche Täter, der bereits polizeilich bekannt ist, flüchtete vom Tatort.



Die Mordkommission der Hagener Polizei fahndet nun nach dem 17-jährigen Alexis R., gegen den Haftbefehl vorliegt. Der Gesuchte ist etwa 1,75 Meter groß, hat dunkle Augen und braune Haare. Zeugen werden gebeten, sich zu melden.