Sport

WM-Finale zwischen Spanien und Argentinien geht in die VerlÃ¤ngerung

  • dts - 19. Juli 2026, 23:16 Uhr

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New York (dts Nachrichtenagentur) - Das Finale der FuÃŸball-Weltmeisterschaft zwischen Spanien und Argentinien geht in die VerlÃ¤ngerung. Nach 90 Minuten stand es 0:0. Die dts Nachrichtenagentur sendet einen Spielbericht nach Ende der Partie.


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