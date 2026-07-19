Sport

Antonelli gewinnt Formel-1-Rennen in Belgien

  • dts - 19. Juli 2026, 16:29 Uhr

.

Spa-Francorchamps (dts Nachrichtenagentur) - Mercedes-Pilot Kimi Antonelli hat den GroÃŸen Preis von Belgien gewonnen. Die dts Nachrichtenagentur sendet in KÃ¼rze weitere Details.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Berichte: Einigung erzielt - Klopp wird Bundestrainer

    Frankfurt (dts Nachrichtenagentur) - Die dts Nachrichtenagentur in Halle (Saale) verbreitet soeben folgende Blitzmeldung aus Frankfurt : Berichte: Einigung erzielt - Klopp wird

    Mehr
    Argentinien zieht ins WM-Finale ein

    Atlanta (dts Nachrichtenagentur) - Argentinien steht im Finale der FuÃŸball-Weltmeisterschaft. Die "Albiceleste" setzte sich am Mittwoch im Halbfinale mit 2:1 gegen England durch.

    Mehr
    Spanien steht im WM-Finale

    Dallas (dts Nachrichtenagentur) - Spanien steht im Finale der FuÃŸball-Weltmeisterschaft. Die Iberer setzten sich im Halbfinale mit 2:0 gegen Frankreich durch. Die dts

    Mehr
    Lederjacke von Nvidia-Chef Huang fÃ¼r fast eine Million Dollar versteigert
    Lederjacke von Nvidia-Chef Huang fÃ¼r fast eine Million Dollar versteigert
    Nvidia Ã¼berflÃ¼gelt: Apple kurzzeitig wieder wertvollstes Unternehmen der Welt
    Nvidia Ã¼berflÃ¼gelt: Apple kurzzeitig wieder wertvollstes Unternehmen der Welt
    MÃ¼nchener Gericht weist Verbraucherklage wegen Werbung bei Amazon Prime ab
    MÃ¼nchener Gericht weist Verbraucherklage wegen Werbung bei Amazon Prime ab
    Italo-Markteintritt: Deutsche Bahn bekommt mehr Konkurrenz im Fernverkehr
    Italo-Markteintritt: Deutsche Bahn bekommt mehr Konkurrenz im Fernverkehr
    Rauch von WaldbrÃ¤nden verzieht sich: WM-Finale kann bei klarem Wetter stattfinden
    Rauch von WaldbrÃ¤nden verzieht sich: WM-Finale kann bei klarem Wetter stattfinden
    Antonelli gewinnt F1-Rennen in Spa
    Antonelli gewinnt F1-Rennen in Spa
    Berichte: Einigung steht - Klopp wird Bundestrainer
    Berichte: Einigung steht - Klopp wird Bundestrainer
    NRW-Kinderschutzbeauftragte warnt vor Unterhaltsvorschuss-KÃ¼rzung
    NRW-Kinderschutzbeauftragte warnt vor Unterhaltsvorschuss-KÃ¼rzung
    Israelische Siedler legen Feuer an Moschee im Westjordanland
    Israelische Siedler legen Feuer an Moschee im Westjordanland
    Merz erwÃ¤gt Kabinettsumbildung nach Spahn-RÃ¼cktritt
    Merz erwÃ¤gt Kabinettsumbildung nach Spahn-RÃ¼cktritt

    Top Meldungen

    Kritik von VerbÃ¤nden und Opposition trotz EntschÃ¤rfung der Energiegesetze
    Kritik von VerbÃ¤nden und Opposition trotz EntschÃ¤rfung der Energiegesetze

    Trotz Anpassungen bei den Energiegesetzen aus dem Bundeswirtschaftsministerium sehen BranchenverbÃ¤nde und die Opposition die Energiewende in Gefahr. Der Bundesverband

    Mehr
    Ostbeauftragte rechnet fest mit Reform der Erbschaftssteuer
    Ostbeauftragte rechnet fest mit Reform der Erbschaftssteuer

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Ostbeauftragte der Bundesregierung, Elisabeth Kaiser (SPD), hat zugesichert, dass es eine Reform der Erbschaftssteuer geben wird. "DafÃ¼r

    Mehr
    SÃ¼dkorea will Won zu
    SÃ¼dkorea will Won zu "frei konvertierbarer WÃ¤hrung" machen

    Seoul (dts Nachrichtenagentur) - Die sÃ¼dkoreanische Regierung will den Zugang zum Won deutlich erleichtern. Ziel sei es, die LandeswÃ¤hrung langfristig zu einer "frei

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts