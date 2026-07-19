Spa-Francorchamps (dts Nachrichtenagentur) - Mercedes-Pilot Kimi Antonelli hat den GroÃŸen Preis von Belgien gewonnen. Die dts Nachrichtenagentur sendet in KÃ¼rze weitere Details.
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Antonelli gewinnt Formel-1-Rennen in Belgien
- dts - 19. Juli 2026, 16:29 Uhr
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Spa-Francorchamps (dts Nachrichtenagentur) - Mercedes-Pilot Kimi Antonelli hat den GroÃŸen Preis von Belgien gewonnen. Die dts Nachrichtenagentur sendet in KÃ¼rze weitere Details.
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