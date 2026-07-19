Berichte: Einigung erzielt - Klopp wird Bundestrainer

Argentinien zieht ins WM-Finale ein Atlanta (dts Nachrichtenagentur) - Argentinien steht im Finale der FuÃŸball-Weltmeisterschaft. Die "Albiceleste" setzte sich am Mittwoch im Halbfinale mit 2:1 gegen England durch. Mehr

Spanien steht im WM-Finale Dallas (dts Nachrichtenagentur) - Spanien steht im Finale der FuÃŸball-Weltmeisterschaft. Die Iberer setzten sich im Halbfinale mit 2:0 gegen Frankreich durch. Die dts Mehr