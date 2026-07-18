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Spahn-RÃ¼cktritt: Merz will Nachfolge vor Urlaubszeit klÃ¤ren

  • dts - 18. Juli 2026, 15:34 Uhr
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Friedrich Merz und Jens Spahn (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) will offenbar die Nachfolge an der Spitze der Unionsfraktion zusammen mit CSU-Chef Markus SÃ¶der noch vor Beginn der Urlaubszeit klÃ¤ren.

Das berichtet der "Spiegel" unter Berufung auf Parteikreise. Den beiden Parteichefs obliegt gemeinsam das Vorschlagsrecht. "Verfahren und Zeitplan werden jetzt mit den Gremien der Partei und der Fraktion abgestimmt", hieÃŸ es in einer ErklÃ¤rung von Merz.

Er sei dabei noch nicht auf einzelne Personalien festgelegt, schreibt der "Spiegel" weiter. Merz hatte Spahn zuvor zum RÃ¼cktritt aufgefordert, hieÃŸ es in Parteikreisen. Merz zog damit nach "Spiegel"-Informationen die Konsequenz aus der extrem negativen Reaktion in Partei und Fraktion auf die Leihmutter-Debatte.

Am Freitagabend fand eine Reihe von Telefonaten zwischen fÃ¼hrenden CDU-Politikern statt, darunter MinisterprÃ¤sidenten und Landesvorsitzenden. "Das Meinungsbild war eindeutig", sagte ein mit den Diskussionen vertrauter Insider dem Magazin.

Als Top-Kandidat fÃ¼r die Fraktionsspitze wird in CDU-Kreisen Kanzleramtsminister Thorsten Frei gehandelt, der schon im Zuge der Regierungsbildung keinen Hehl daraus gemacht hatte, dass er lieber die Abgeordneten als die Regierungszentrale fÃ¼hren wÃ¼rde. FÃ¼r das Kanzleramt wird der stellvertretende Fraktionsvorsitzende GÃ¼nter Krings gehandelt. Aber auch der Name von Innenminister Alexander Dobrindt (CSU) wird dem Bericht zufolge genannt.

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