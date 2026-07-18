Merz nennt Spahn-RÃ¼cktritt "unvermeidlich"

Friedrich Merz und Jens Spahn (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - CDU-Chef und Bundeskanzler Friedrich Merz hat den RÃ¼cktritt von Jens Spahn als Unionsfraktionschef "richtig" und "unvermeidlich" genannt.



"GlaubwÃ¼rdigkeit" sei in der Politik "das hÃ¶chste Gut", sagte Merz am Samstag. Er danke Spahn fÃ¼r die Zusammenarbeit. Dieser habe den Weg der Fraktion aus der Opposition in die Regierung "mitgeprÃ¤gt und gestaltet". In der "Erarbeitung der groÃŸen Reformvorhaben der letzten Wochen" sei Spahn eine "wichtige StÃ¼tze der Koalition" gewesen.



Als CDU-Vorsitzender werde er in Abstimmung mit CSU-Chef Markus SÃ¶der einen Vorschlag fÃ¼r die Neubesetzung im Fraktionsvorsitz machen, so Merz weiter. Verfahren und Zeitplan wÃ¼rden jetzt mit den Gremien der Partei und der Fraktion abgestimmt.



Linken-Chef Luigi Pantisano bezeichnete den RÃ¼cktritt von Spahn als Unionsfraktionschef derweil als "lÃ¤ngst Ã¼berfÃ¤llig". "Eigentlich hÃ¤tte er schon nach der MaskenaffÃ¤re gehen mÃ¼ssen", sagte Pantisano der "Rheinischen Post". "Unter seiner Verantwortung wurden Milliarden Euro Steuergeld verbrannt, Geld, das heute bei Schulen, KrankenhÃ¤usern und bezahlbaren Wohnungen fehlt. Bezahlen mÃ¼ssen das die hart arbeitenden Menschen in diesem Land. Spahn dagegen klammerte sich an sein Amt und die Union stellte sich schÃ¼tzend vor ihn", sagte der Linken-Politiker.



"Jetzt zeigt sich ein weiteres Mal die Doppelmoral. FÃ¼r normale Menschen gelten die Gesetze, fÃ¼r Spitzenpolitiker offenbar nur so lange, bis sie genug Geld haben, sie im Ausland zu umgehen." Wer anderen stÃ¤ndig Regeln predige, mÃ¼sse sich auch selbst daran halten. "Mit Spahns RÃ¼cktritt darf die Sache aber nicht erledigt sein. Wer Milliarden an Steuergeld in den Sand gesetzt hat, darf sich nicht einfach aus der Verantwortung verabschieden. Jetzt braucht es endlich einen Untersuchungsausschuss und die vollstÃ¤ndige AufklÃ¤rung der MaskenaffÃ¤re. Die Menschen haben ein Recht darauf, zu erfahren, wer ihr Geld verschwendet hat und warum."



GrÃ¼nen-Chefin Franziska Brantner nannte den RÃ¼cktritt von Unionsfraktionschef Jens Spahn den "letzten Tropfen auf den heiÃŸen Stein". "Der RÃ¼cktritt war Ã¼berfÃ¤llig - auch wenn dies nur der letzte Tropfen auf einem ohnehin heiÃŸen Stein war", sagte Brantner der "Rheinischen Post". "Am Ende ging es um seine GlaubwÃ¼rdigkeit, die schon durch frÃ¼here, eigentlich weitaus gravierendere FÃ¤lle massiv gelitten hatte", sagte die GrÃ¼nen-Vorsitzende. "Privat wÃ¼nsche ich ihm dennoch alles Gute."



FDP-Chef Wolfgang Kubicki hat der Union nach dem RÃ¼cktritt generelle Probleme beim Umgang mit moralischen Fragen vorgeworfen. "Neben den LÃ¼gen von Merz und Wegner ist das ein weiterer moralischer Tiefpunkt der CDU", sagte Kubicki der "Rheinischen Post". "Schade, dass Jens Spahn nicht erklÃ¤rt hat, aufgrund eigener Erfahrungen seine Haltung zur Leihmutterschaft geÃ¤ndert zu haben", fÃ¼gte er hinzu. Kubicki wies damit unter anderem auf das gescheiterte Krisenmanagement des Regierenden Berliner BÃ¼rgermeisters Kai Wegner (CDU) nach dem Berliner Stromausfall hin, der sich zuletzt als Spitzenkandidat fÃ¼r die Berlin-Wahl zurÃ¼ckgezogen hatte.



Spahn war am Samstag von seinem Amt als Fraktionschef zurÃ¼ckgetreten. Er hatte mit der Bekanntgabe seiner Vaterschaft massive Kritik ausgelÃ¶st, weil er und sein Partner dabei offenbar auf eine Leihmutter im Ausland zurÃ¼ckgriffen, obwohl sich Spahn in Deutschland dafÃ¼r eingesetzt hatte, das Modell Leihmutterschaft weiterhin zu verbieten.

