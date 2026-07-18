Spahn tritt als Unionsfraktionschef zurÃ¼ck

Jens Spahn (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Jens Spahn ist als Unionsfraktionschef zurÃ¼ckgetreten.



"Ich habe die Parteivorsitzenden von CDU und CSU, Friedrich Merz und Markus SÃ¶der, darÃ¼ber informiert, dass ich mit diesem Schreiben an unsere Fraktion von meinem Amt als Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion zurÃ¼cktrete", teilte Spahn am Samstag in einem Schreiben an die Fraktionsmitglieder mit.



Der "Spagat" zwischen seiner "privaten Entscheidung zu einem Kind durch Leihmutterschaft" und der "nachvollziehbaren Erwartung an mich als Vorsitzenden unserer Fraktion" sei "grÃ¶ÃŸer geworden", als er es erwartet habe, so Spahn weiter zur BegrÃ¼ndung fÃ¼r seinen RÃ¼ckzug.



Die "zunehmende Unerbittlichkeit" in der Ã¶ffentlichen Auseinandersetzung habe ihn "sehr nachdenklich" gemacht. "Lasst uns bei aller Klarheit und Entschiedenheit in der Sache immer auch menschlich im Ton bleiben. Denn das zeichnet uns als christlich-demokratische Volksparteien der Mitte aus", forderte der CDU-Politiker seine Fraktionskollegen auf. Eines sei ihm in den letzten Tagen "immer klarer" geworden: "Meine Familie ist mir das Wichtigste", so Spahn.



Spahn hatte mit der Bekanntgabe seiner Vaterschaft eine Debatte Ã¼ber seine Person ausgelÃ¶st. Offenbar griffen er und sein Partner dabei auf eine Leihmutter im Ausland zurÃ¼ck, obwohl sich Spahn in Deutschland dafÃ¼r eingesetzt hatte, das Modell Leihmutterschaft weiterhin zu verbieten.

