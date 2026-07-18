Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die dts Nachrichtenagentur in Halle (Saale) verbreitet soeben folgende Blitzmeldung aus Berlin: Bericht: Auch Merz fordert Unionsfraktionschef Spahn in Leihmutterdebatte zum RÃ¼cktritt auf. Die Redaktion bearbeitet das Thema bereits.
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Bericht: Auch Merz fordert Unionsfraktionschef Spahn in Leihmutterdebatte zum RÃ¼cktritt auf
- dts - 18. Juli 2026, 13:35 Uhr
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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die dts Nachrichtenagentur in Halle (Saale) verbreitet soeben folgende Blitzmeldung aus Berlin: Bericht: Auch Merz fordert Unionsfraktionschef Spahn in Leihmutterdebatte zum RÃ¼cktritt auf. Die Redaktion bearbeitet das Thema bereits.
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