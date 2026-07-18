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dts-Infos: Spahn tritt zurÃ¼ck

  • dts - 18. Juli 2026, 13:35 Uhr

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die dts Nachrichtenagentur in Halle (Saale) verbreitet soeben folgende Blitzmeldung aus Berlin: dts-Infos: Spahn tritt zurÃ¼ck. Die Redaktion bearbeitet das Thema bereits.

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