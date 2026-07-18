Weiterer CDU-Abgeordneter fordert Fraktions-Sondersitzung

Florian Oest (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der CDU-Abgeordnete Florian Oest fordert kurzfristig eine Sondersitzung der Bundestagsfraktion - und setzt dabei offenbar einen Abgang des bisherigen Fraktionschefs Jens Spahn schon voraus. "Mit einem neuen Fraktionsvorsitzenden allein ist es aber nicht getan", sagte Oest am Samstag.



Die Zustimmungswerte fÃ¼r die Union seien verheerend. "Unser SelbstverstÃ¤ndnis als Union ist es, Politik fÃ¼r die Ã¼berwiegende Mehrheit der Menschen in Deutschland zu machen", so der Politiker. Bei Zustimmungswerten um die 20 Prozent stelle sich die Frage, ob die CDU kÃ¼nftig noch eine Volkspartei sei. "Deshalb braucht es nach einer Sondersitzung der Bundestagsfraktion dringend eine Kreisvorsitzendenkonferenz der CDU Deutschlands, um eine Strategie fÃ¼r die nÃ¤chsten 24 Monate zu erarbeiten".



Die aktuelle Debatte hatte Unionsfraktionschef Jens Spahn mit der Bekanntgabe seiner Vaterschaft ausgelÃ¶st. Offenbar griffen er und sein Partner dabei auf eine Leihmutter im Ausland zurÃ¼ck, obwohl sich Spahn in Deutschland dafÃ¼r eingesetzt hatte, das Modell Leihmutterschaft weiterhin zu verbieten.

