Lifestyle

Weiterer CDU-Abgeordneter fordert Fraktions-Sondersitzung

  • dts - 18. Juli 2026, 13:07 Uhr
Bild vergrößern: Weiterer CDU-Abgeordneter fordert Fraktions-Sondersitzung
Florian Oest (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der CDU-Abgeordnete Florian Oest fordert kurzfristig eine Sondersitzung der Bundestagsfraktion - und setzt dabei offenbar einen Abgang des bisherigen Fraktionschefs Jens Spahn schon voraus. "Mit einem neuen Fraktionsvorsitzenden allein ist es aber nicht getan", sagte Oest am Samstag.

Die Zustimmungswerte fÃ¼r die Union seien verheerend. "Unser SelbstverstÃ¤ndnis als Union ist es, Politik fÃ¼r die Ã¼berwiegende Mehrheit der Menschen in Deutschland zu machen", so der Politiker. Bei Zustimmungswerten um die 20 Prozent stelle sich die Frage, ob die CDU kÃ¼nftig noch eine Volkspartei sei. "Deshalb braucht es nach einer Sondersitzung der Bundestagsfraktion dringend eine Kreisvorsitzendenkonferenz der CDU Deutschlands, um eine Strategie fÃ¼r die nÃ¤chsten 24 Monate zu erarbeiten".

Die aktuelle Debatte hatte Unionsfraktionschef Jens Spahn mit der Bekanntgabe seiner Vaterschaft ausgelÃ¶st. Offenbar griffen er und sein Partner dabei auf eine Leihmutter im Ausland zurÃ¼ck, obwohl sich Spahn in Deutschland dafÃ¼r eingesetzt hatte, das Modell Leihmutterschaft weiterhin zu verbieten.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Spahn tritt als Unionsfraktionschef zurÃ¼ck
    Spahn tritt als Unionsfraktionschef zurÃ¼ck

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Jens Spahn ist als Unionsfraktionschef zurÃ¼ckgetreten. "Ich habe die Parteivorsitzenden von CDU und CSU, Friedrich Merz und Markus SÃ¶der,

    Mehr
    Trump als FuÃŸball-Kommentator: Kritik an Englands Defensivtaktik im WM-Halbfinale
    Trump als FuÃŸball-Kommentator: Kritik an Englands Defensivtaktik im WM-Halbfinale

    Mit FuÃŸballtaktik kennt sich Donald Trump nach eigener Aussage zwar nicht aus - und dennoch hat er Kritik an Englands Ausrichtung im verlorenen WM-Halbfinale gegen Argentinien

    Mehr
    Ostbeauftragte verteidigt Ãœberlegungen zu AfD-Verbotsverfahren
    Ostbeauftragte verteidigt Ãœberlegungen zu AfD-Verbotsverfahren

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Ostbeauftragte der Bundesregierung, Elisabeth Kaiser (SPD), verteidigt die Ãœberlegungen zu einem AfD-Verbotsverfahren. Artikel 21 des

    Mehr
    Lederjacke von Nvidia-Chef Huang fÃ¼r fast eine Million Dollar versteigert
    Lederjacke von Nvidia-Chef Huang fÃ¼r fast eine Million Dollar versteigert
    Nvidia Ã¼berflÃ¼gelt: Apple kurzzeitig wieder wertvollstes Unternehmen der Welt
    Nvidia Ã¼berflÃ¼gelt: Apple kurzzeitig wieder wertvollstes Unternehmen der Welt
    MÃ¼nchener Gericht weist Verbraucherklage wegen Werbung bei Amazon Prime ab
    MÃ¼nchener Gericht weist Verbraucherklage wegen Werbung bei Amazon Prime ab
    Italo-Markteintritt: Deutsche Bahn bekommt mehr Konkurrenz im Fernverkehr
    Italo-Markteintritt: Deutsche Bahn bekommt mehr Konkurrenz im Fernverkehr
    FuÃŸgÃ¤nger bei ZusammenstoÃŸ mit Streifenwagen in Hanau ums Leben gekommen
    FuÃŸgÃ¤nger bei ZusammenstoÃŸ mit Streifenwagen in Hanau ums Leben gekommen
    UAW-Chef Fain will Organisierung im US-SÃ¼den vorantreiben
    UAW-Chef Fain will Organisierung im US-SÃ¼den vorantreiben
    Juso-Chef TÃ¼rmer: Stimmung in SPD am Boden
    Juso-Chef TÃ¼rmer: Stimmung in SPD am Boden
    KlÃ¼ssendorf will mit Union hart Ã¼ber VermÃ¶gensteuer debattieren
    KlÃ¼ssendorf will mit Union hart Ã¼ber VermÃ¶gensteuer debattieren
    SC Freiburg verpflichtet Yannik Engelhardt
    SC Freiburg verpflichtet Yannik Engelhardt
    Strack-Zimmermann: Spahn wegen Leihmutterschaft nicht mehr tragbar
    Strack-Zimmermann: Spahn wegen Leihmutterschaft nicht mehr tragbar

    Top Meldungen

    GrÃ¼ne kritisieren Energiegesetze von Reiche als "Netzpaket fÃ¼r Netzbetreiber"

    Die GrÃ¼nen haben die umstrittenen geplanten Energiegesetze aus dem Bundeswirtschaftsministerium als "Netzpaket fÃ¼r Netzbetreiber" kritisiert. Die geplanten bis zu 20 Prozent

    Mehr
    KlÃ¼ssendorf stellt KÃ¼rzungen bei Wohn- und Elterngeld infrage
    KlÃ¼ssendorf stellt KÃ¼rzungen bei Wohn- und Elterngeld infrage

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - SPD-GeneralsekretÃ¤r Tim KlÃ¼ssendorf fordert Alternativen zu KÃ¼rzungen beim Wohn- und Elterngeld. Die KÃ¼rzungsvorschlÃ¤ge der Regierung

    Mehr
    SPD will VermÃ¶genssteuer zum SchlÃ¼sselthema machen
    SPD will VermÃ¶genssteuer zum SchlÃ¼sselthema machen

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - SPD-GeneralsekretÃ¤r Tim KlÃ¼ssendorf hat eine harte Auseinandersetzung mit der Union um die RÃ¼ckkehr der VermÃ¶genssteuer und eine hÃ¶here

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts