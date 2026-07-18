Politik

WaldbrÃ¤nde: Trump droht Kanada mit neuen StrafzÃ¶llen

  • AFP - 18. Juli 2026, 10:01 Uhr
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Rauch auch in New York und dem benachbarten New Jersey
Bild: AFP

US-PrÃ¤sident Donald Trump hat Kanada wegen der durch WaldbrÃ¤nde verursachten Luftverschmutzung mit neuen StrafzÃ¶llen gedroht. Die BrÃ¤nde seien durch 'grobe FahrlÃ¤ssigkeit' entstanden und kosteten die USA 'Milliarden von Dollar'.

US-PrÃ¤sident Donald Trump hat Kanada wegen der durch WaldbrÃ¤nde verursachten Luftverschmutzung mit neuen StrafzÃ¶llen gedroht. "Die Vereinigten Staaten werden unnÃ¶tigerweise von einer schmutzigen, verschmutzten und gesundheitsschÃ¤dlichen Luft heimgesucht, deren QualitÃ¤t eine vÃ¶llig inakzeptable Gefahr darstellt!", schrieb Trump am Freitag (Ortszeit) in seinem Onlinedienst Truth Social. "Das ist grobe FahrlÃ¤ssigkeit und entwickelt sich zu einem jÃ¤hrlichen Ereignis, das die Vereinigten Staaten Milliarden von Dollar kostet."Â 

Die "Kosten dieser Verschmutzung" mÃ¼ssten "zwangslÃ¤ufig" zu den ZÃ¶llen hinzugerechnet werden, die Kanada derzeit zahle, schrieb Trump weiter. Er werde den kanadischen Premierminister Mark Carney anrufen, "um herauszufinden, was sie wegen des Rauchs zu tun gedenken".

Trump warf Kanada vor, seine WÃ¤lder "nicht ordnungsgemÃ¤ÃŸ instand zu halten" und es zu versÃ¤umen, "grundlegendes Waldmanagement und die Beseitigung von Schutt" vorzunehmen.

Wegen des Rauchs muss mÃ¶glicherweise das Finale der FuÃŸball-Weltmeisterschaft in East Rutherford bei New York am Sonntag verschoben oder verlegt werden.

Kanadas Katastrophenschutzministerin Eleanor Olszewski sagte, Kanada und die USA stÃ¼nden in "stÃ¤ndigem Kontakt" und verwies auf ihre "lange Geschichte der Zusammenarbeit im Kampf gegen WaldbrÃ¤nde". Sie fÃ¼gte hinzu, dass Kanada seit 2020 Milliardensummen in die Nachhaltigkeit der WÃ¤lder und die BrandprÃ¤vention investiert habe.

Wie die kanadischen BehÃ¶rden mitteilten, waren am Samstag noch rund 950 BrÃ¤nde aktiv, die meisten davon nicht unter Kontrolle.

Der gesundheitsgefÃ¤hrdende Waldbrand-Rauch aus Kanada hatte in den vergangenen Tagen US-MillionenstÃ¤dte wie New York und Chicago erreicht. Am Freitag gaben die BehÃ¶rden auch in Washington eine Warnung wegen sehr hoher Feinstaubbelastung aus.

Die BrÃ¤nde fielen mit einer Hitzewelle zusammen, die sich vom Westen der USA bis an die OstkÃ¼ste und nach Kanada ausdehnte.

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