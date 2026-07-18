Dobrindt verteidigt EinschrÃ¤nkung des Schutzes fÃ¼r Ukrainer

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) verteidigt die geplante EinschrÃ¤nkung des Schutzes fÃ¼r wehrpflichtige ukrainische MÃ¤nner. Politisch halte er das fÃ¼r angebracht bei einem Land, das Deutschland maÃŸgeblich militÃ¤risch unterstÃ¼tze, um seinen Widerstand gegen Putins Angriffskrieg zu organisieren, sagte der Minister der "Welt am Sonntag".
Wenn die sogenannte Massenzustrom-Richtlinie auf wehrpflichtige MÃ¤nner nicht mehr zutreffe und ein positives Asylverfahren nicht infrage komme, gebe es eine "logische Konsequenz", so Dobrindt: FÃ¼r diese Menschen bestehe eine Ausreisepflicht in die Ukraine. Die EU-Staaten hatten sich vergangene Woche darauf geeinigt, nur noch denjenigen MÃ¤nnern pauschal Schutz zu gewÃ¤hren, die ihren "militÃ¤rischen Verpflichtungen" in der Ukraine nachgekommen sind. Laut Dobrindt steht anderen MÃ¤nnern zwar grundsÃ¤tzlich der Asylweg offen. Allerdings sind die Aussichten auf Schutz wohl gering. Flucht vor Wehrpflicht sei kein Asylgrund, so der Innenminister.
Dobrindt dÃ¤mpfte zugleich Erwartungen an Abschiebezentren auÃŸerhalb der EU, sogenannte Return Hubs. Der erste Schritt sei, dass man Vereinbarungen mit DrittlÃ¤ndern finde. Er gehe davon aus, dass das dieses Jahr gelinge, sagte er. Der Aufbau eines solchen Return Hubs sei aber anschlieÃŸend ein dickes Brett, das es danach zu bohren gelte. Es handle sich um einen Prozess, den man nach und nach gestalten mÃ¼sse.
Auf die Frage, wie viele abgelehnte Asylbewerber in die Return Hubs verbracht werden sollen, sagte Dobrindt, Ziel sei es, die Zahl der RÃ¼ckkehrer zu steigern, bei erzwungener wie bei freiwilliger Ausreise. Diese sei zuletzt bereits gestiegen. Von Mai 2025 bis Mai dieses Jahres seien Ã¼ber 42.000 Menschen durch AbschiebemaÃŸnahmen und gefÃ¶rderte freiwillige Ausreise in ihre HeimatlÃ¤nder zurÃ¼ckgekehrt. Das seien 2.000 Menschen mehr als im Vergleichszeitraum ein Jahr davor.
Brennpunkte
Dobrindt verteidigt EinschrÃ¤nkung des Schutzes fÃ¼r Ukrainer
- dts - 18. Juli 2026, 10:00 Uhr
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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) verteidigt die geplante EinschrÃ¤nkung des Schutzes fÃ¼r wehrpflichtige ukrainische MÃ¤nner. Politisch halte er das fÃ¼r angebracht bei einem Land, das Deutschland maÃŸgeblich militÃ¤risch unterstÃ¼tze, um seinen Widerstand gegen Putins Angriffskrieg zu organisieren, sagte der Minister der "Welt am Sonntag".
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