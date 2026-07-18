Brennpunkte

Dobrindt verteidigt EinschrÃ¤nkung des Schutzes fÃ¼r Ukrainer

  • dts - 18. Juli 2026, 10:00 Uhr
Bild vergrößern: Dobrindt verteidigt EinschrÃ¤nkung des Schutzes fÃ¼r Ukrainer
HilfsgÃ¼ter fÃ¼r FlÃ¼chtlinge aus der Ukraine in Deutschland (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) verteidigt die geplante EinschrÃ¤nkung des Schutzes fÃ¼r wehrpflichtige ukrainische MÃ¤nner. Politisch halte er das fÃ¼r angebracht bei einem Land, das Deutschland maÃŸgeblich militÃ¤risch unterstÃ¼tze, um seinen Widerstand gegen Putins Angriffskrieg zu organisieren, sagte der Minister der "Welt am Sonntag".

Wenn die sogenannte Massenzustrom-Richtlinie auf wehrpflichtige MÃ¤nner nicht mehr zutreffe und ein positives Asylverfahren nicht infrage komme, gebe es eine "logische Konsequenz", so Dobrindt: FÃ¼r diese Menschen bestehe eine Ausreisepflicht in die Ukraine. Die EU-Staaten hatten sich vergangene Woche darauf geeinigt, nur noch denjenigen MÃ¤nnern pauschal Schutz zu gewÃ¤hren, die ihren "militÃ¤rischen Verpflichtungen" in der Ukraine nachgekommen sind. Laut Dobrindt steht anderen MÃ¤nnern zwar grundsÃ¤tzlich der Asylweg offen. Allerdings sind die Aussichten auf Schutz wohl gering. Flucht vor Wehrpflicht sei kein Asylgrund, so der Innenminister.

Dobrindt dÃ¤mpfte zugleich Erwartungen an Abschiebezentren auÃŸerhalb der EU, sogenannte Return Hubs. Der erste Schritt sei, dass man Vereinbarungen mit DrittlÃ¤ndern finde. Er gehe davon aus, dass das dieses Jahr gelinge, sagte er. Der Aufbau eines solchen Return Hubs sei aber anschlieÃŸend ein dickes Brett, das es danach zu bohren gelte. Es handle sich um einen Prozess, den man nach und nach gestalten mÃ¼sse.

Auf die Frage, wie viele abgelehnte Asylbewerber in die Return Hubs verbracht werden sollen, sagte Dobrindt, Ziel sei es, die Zahl der RÃ¼ckkehrer zu steigern, bei erzwungener wie bei freiwilliger Ausreise. Diese sei zuletzt bereits gestiegen. Von Mai 2025 bis Mai dieses Jahres seien Ã¼ber 42.000 Menschen durch AbschiebemaÃŸnahmen und gefÃ¶rderte freiwillige Ausreise in ihre HeimatlÃ¤nder zurÃ¼ckgekehrt. Das seien 2.000 Menschen mehr als im Vergleichszeitraum ein Jahr davor.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Waldbrand in MÃ¼ritz-Nationalpark breitet sich weiter aus - Keine Entwarnung
    Waldbrand in MÃ¼ritz-Nationalpark breitet sich weiter aus - Keine Entwarnung

    Der Waldbrand im MÃ¼ritz-Nationalpark in Mecklenburg-Vorpommern breitet sich nach BehÃ¶rdenangaben immer noch aus und wird weiter aktiv bekÃ¤mpft. Die Ausdehnung des Brands

    Mehr
    USA und Iran streiten nach neuen Attacken Ã¼ber Ã–ltanker-Explosionen
    USA und Iran streiten nach neuen Attacken Ã¼ber Ã–ltanker-Explosionen

    Washington/Teheran (dts Nachrichtenagentur) - Das US-MilitÃ¤r hat in der Nacht zu Samstag erneut iranische Ziele attackiert. Das Pentagon erklÃ¤rte, dass die militÃ¤rischen

    Mehr
    Dobrindt warnt vor hÃ¶herer Terrorgefahr in Deutschland
    Dobrindt warnt vor hÃ¶herer Terrorgefahr in Deutschland

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) warnt vor einer verschÃ¤rften Sicherheitslage in Deutschland. "Die vermehrte Melde- und

    Mehr
    Lederjacke von Nvidia-Chef Huang fÃ¼r fast eine Million Dollar versteigert
    Lederjacke von Nvidia-Chef Huang fÃ¼r fast eine Million Dollar versteigert
    Nvidia Ã¼berflÃ¼gelt: Apple kurzzeitig wieder wertvollstes Unternehmen der Welt
    Nvidia Ã¼berflÃ¼gelt: Apple kurzzeitig wieder wertvollstes Unternehmen der Welt
    MÃ¼nchener Gericht weist Verbraucherklage wegen Werbung bei Amazon Prime ab
    MÃ¼nchener Gericht weist Verbraucherklage wegen Werbung bei Amazon Prime ab
    Italo-Markteintritt: Deutsche Bahn bekommt mehr Konkurrenz im Fernverkehr
    Italo-Markteintritt: Deutsche Bahn bekommt mehr Konkurrenz im Fernverkehr
    KlÃ¼ssendorf will mit Union hart Ã¼ber VermÃ¶gensteuer debattieren
    KlÃ¼ssendorf will mit Union hart Ã¼ber VermÃ¶gensteuer debattieren
    SC Freiburg verpflichtet Yannik Engelhardt
    SC Freiburg verpflichtet Yannik Engelhardt
    Strack-Zimmermann: Spahn wegen Leihmutterschaft nicht mehr tragbar
    Strack-Zimmermann: Spahn wegen Leihmutterschaft nicht mehr tragbar
    CDU-Politiker Bosbach: Spahn muss Union monatelange Debatte ersparen
    CDU-Politiker Bosbach: Spahn muss Union monatelange Debatte ersparen
    WaldbrÃ¤nde: Trump droht Kanada mit neuen StrafzÃ¶llen
    WaldbrÃ¤nde: Trump droht Kanada mit neuen StrafzÃ¶llen
    GrÃ¼ne kritisieren Energiegesetze von Reiche als "Netzpaket fÃ¼r Netzbetreiber"

    Top Meldungen

    KlÃ¼ssendorf stellt KÃ¼rzungen bei Wohn- und Elterngeld infrage
    KlÃ¼ssendorf stellt KÃ¼rzungen bei Wohn- und Elterngeld infrage

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - SPD-GeneralsekretÃ¤r Tim KlÃ¼ssendorf fordert Alternativen zu KÃ¼rzungen beim Wohn- und Elterngeld. Die KÃ¼rzungsvorschlÃ¤ge der Regierung

    Mehr
    SPD will VermÃ¶genssteuer zum SchlÃ¼sselthema machen
    SPD will VermÃ¶genssteuer zum SchlÃ¼sselthema machen

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - SPD-GeneralsekretÃ¤r Tim KlÃ¼ssendorf hat eine harte Auseinandersetzung mit der Union um die RÃ¼ckkehr der VermÃ¶genssteuer und eine hÃ¶here

    Mehr
    Wirtschaftsweise Grimm rÃ¤t zum Verzicht auf Schuldenbremsen-Reform
    Wirtschaftsweise Grimm rÃ¤t zum Verzicht auf Schuldenbremsen-Reform

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Wirtschaftsweise Veronika Grimm hat die Bundesregierung aufgefordert, auf eine Reform der Schuldenbremse notfalls zu verzichten. "Es ist

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts