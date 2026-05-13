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Ecuadors Ex-AuÃŸenministerin Espinosa Kandidatin im Rennen um Guterres-Nachfolge

  • AFP - 13. Mai 2026, 01:36 Uhr
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Espinosa
Bild: AFP

Im Rennen um die Nachfolge von UN-GeneralsekretÃ¤r AntÃ³nio Guterres gibt es eine fÃ¼nfte Kandidatin: Die ehemalige ecuadorianische AuÃŸen- und Verteidigungsministerin MarÃ­a Fernanda Espinosa wurde vom Karibikstaat Antigua und Barbuda vorgeschlagen.

Im Rennen um die Nachfolge von UN-GeneralsekretÃ¤r AntÃ³nio Guterres gibt es eine fÃ¼nfte Kandidatin: Die ehemalige ecuadorianische AuÃŸen- und Verteidigungsministerin MarÃ­a Fernanda Espinosa wurde vom Karibik-Inselstaat Antigua und Barbuda vorgeschlagen, wie eine Sprecherin der UN-Vollversammlung am Dienstag sagte. Espinosa war von September 2018 bis September 2019 PrÃ¤sidentin der UN-Vollversammlung gewesen.

Weitere Kandidaten fÃ¼r das Amt des UN-GeneralsekretÃ¤rs oder der UN-GeneralsekretÃ¤rin sind Chiles Ex-PrÃ¤sidentin Michelle Bachelet, der argentinische IAEA-Chef Rafael Grossi, Costa Ricas frÃ¼here VizeprÃ¤sidentin Rebeca Grynspan und Senegals Ex-PrÃ¤sident Macky Sall. Guterres' zweite Amtszeit endet am 31. Dezember. Viele LÃ¤nder sprechen sich nach bislang ausschlieÃŸlich mÃ¤nnlichen UN-GeneralsekretÃ¤ren fÃ¼r eine Frau an der Spitze der Vereinten Nationen aus.

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