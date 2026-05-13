Im Rennen um die Nachfolge von UN-GeneralsekretÃ¤r AntÃ³nio Guterres gibt es eine fÃ¼nfte Kandidatin: Die ehemalige ecuadorianische AuÃŸen- und Verteidigungsministerin MarÃa Fernanda Espinosa wurde vom Karibik-Inselstaat Antigua und Barbuda vorgeschlagen, wie eine Sprecherin der UN-Vollversammlung am Dienstag sagte. Espinosa war von September 2018 bis September 2019 PrÃ¤sidentin der UN-Vollversammlung gewesen.
Weitere Kandidaten fÃ¼r das Amt des UN-GeneralsekretÃ¤rs oder der UN-GeneralsekretÃ¤rin sind Chiles Ex-PrÃ¤sidentin Michelle Bachelet, der argentinische IAEA-Chef Rafael Grossi, Costa Ricas frÃ¼here VizeprÃ¤sidentin Rebeca Grynspan und Senegals Ex-PrÃ¤sident Macky Sall. Guterres' zweite Amtszeit endet am 31. Dezember. Viele LÃ¤nder sprechen sich nach bislang ausschlieÃŸlich mÃ¤nnlichen UN-GeneralsekretÃ¤ren fÃ¼r eine Frau an der Spitze der Vereinten Nationen aus.
Politik
Ecuadors Ex-AuÃŸenministerin Espinosa Kandidatin im Rennen um Guterres-Nachfolge
- AFP - 13. Mai 2026, 01:36 Uhr
Im Rennen um die Nachfolge von UN-GeneralsekretÃ¤r AntÃ³nio Guterres gibt es eine fÃ¼nfte Kandidatin: Die ehemalige ecuadorianische AuÃŸen- und Verteidigungsministerin MarÃa Fernanda Espinosa wurde vom Karibikstaat Antigua und Barbuda vorgeschlagen.
Im Rennen um die Nachfolge von UN-GeneralsekretÃ¤r AntÃ³nio Guterres gibt es eine fÃ¼nfte Kandidatin: Die ehemalige ecuadorianische AuÃŸen- und Verteidigungsministerin MarÃa Fernanda Espinosa wurde vom Karibik-Inselstaat Antigua und Barbuda vorgeschlagen, wie eine Sprecherin der UN-Vollversammlung am Dienstag sagte. Espinosa war von September 2018 bis September 2019 PrÃ¤sidentin der UN-Vollversammlung gewesen.
Weitere Meldungen
Der chinesische AuÃŸenminister Wang Yi hat Pakistan dazu aufgerufen, im Iran-Krieg stÃ¤rker zwischen Teheran und Washington zu vermitteln. Islamabad solle auch dabei helfen, eineMehr
US-PrÃ¤sident Donald Trump hat in seinem Onlinedienst Truth Social das Bild einer Karte verÃ¶ffentlicht, auf der Venezuela mit der US-Flagge hinterlegt ist. Ãœberschrieben ist dieMehr
Juso-Chef Philipp TÃ¼rmer hat Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) vorgeworfen, mit dem DrÃ¤ngen auf die EinfÃ¼hrung einer Wochenarbeitszeit die BedÃ¼rfnisse von Arbeitnehmern zuMehr
Top Meldungen
Hamburg (dts Nachrichtenagentur) - Die Krankenkasse DAK fordert, SparmaÃŸnahmen in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) auf Beamte zu Ã¼bertragen. DAK-Chef Andreas StormMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Vor dem Hintergrund neuer Zolldrohungen aus den USA hat die Chefin des Verbands der Automobilindustrie (VDA), Hildegard MÃ¼ller, die EUMehr
Der weltweite Weinkonsum geht weiter zurÃ¼ck. 2025 fiel der Konsum nach Angaben der Internationalen Organisation fÃ¼r Rebe und Wein (OIV) vom Dienstag um 2,7 Prozent auf 208Mehr