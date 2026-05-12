Holocaust-Ãœberlebender Weinberg gestorben - Steinmeier kondoliert

Frank-Walter Steinmeier (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Leer (dts Nachrichtenagentur) - Der Holocaust-Ãœberlebende Albrecht Weinberg ist tot. Er starb im Alter von 101 Jahren, wie seine Heimatstadt Leer am Dienstag mitteilte.



Weinberg Ã¼berlebte wÃ¤hrend der NS-Zeit drei Konzentrationslager. SpÃ¤ter trat er hÃ¤ufig Ã¶ffentlich als Zeitzeuge in Erscheinung. FÃ¼r Aufsehen sorgte er zudem im Januar 2025, als er ankÃ¼ndigte, dass er das ihm 2017 verliehene Bundesverdienstkreuz zurÃ¼ckgeben werde, nachdem im Bundestag ein EntschlieÃŸungsantrag der Union zur Migrationspolitik durch die Stimmen der AfD eine Mehrheit erhalten hatte.



"Seit seiner RÃ¼ckkehr aus New York in seine ostfriesische Heimat vor 14 Jahren hat Albrecht unermÃ¼dlich und mit einer unvorstellbaren Energie von seinen schrecklichen Erlebnissen wÃ¤hrend des Nationalsozialismus berichtet und immer wieder vor dem Vergessen gewarnt", sagte Leers BÃ¼rgermeister Claus-Peter Horst. FÃ¼r die Stadt Leer sei der Tod Weinbergs ein groÃŸer Verlust.



Auch BundesprÃ¤sident Frank-Walter Steinmeier kondolierte zum Tod von Weinberg. "Als Ãœberlebender der Shoah hat sich Albrecht Weinberg unermÃ¼dlich fÃ¼r Freiheit und Demokratie eingesetzt und unserem Land VersÃ¶hnung geschenkt", schreibt das Staatsoberhaupt. "DafÃ¼r ist ihm unser Land zutiefst dankbar."



"Nie werde ich unseren gemeinsamen, zutiefst bewegenden Besuch in der GedenkstÃ¤tte Bergen-Belsen 2022 vergessen, wo er so gelitten hatte", fÃ¼gte der BundesprÃ¤sident hinzu. Schon im Kindesalter hÃ¤tten fÃ¼r Weinberg Jahre eines schier unvorstellbaren Schreckens begonnen. "Er musste seine ostfriesische Heimat verlassen und wurde mit seinen Geschwistern nach Auschwitz deportiert. Zwei Jahre lang durchlitt er das Grauen des Vernichtungslagers, bevor er auf TodesmÃ¤rschen im Winter 1945 nach Mittelbau-Dora, dann in das KZ Neuengamme und schlieÃŸlich vÃ¶llig entkrÃ¤ftet in das KZ Bergen-Belsen gelangte."



"Die Lebensgeschichte Albrecht Weinbergs ist eine Mahnung fÃ¼r uns und die nachfolgenden Generationen", so Steinmeier. Sein unermÃ¼dlicher Einsatz in Schulen, wo er jungen Menschen von seinem Schicksal erzÃ¤hlte, sei "zutiefst beeindruckend" gewesen. "Im vergangenen Jahr entschied er sich, aus Sorge Ã¼ber die aktuellen politischen Entwicklungen in unserem Land das Bundesverdienstkreuz zurÃ¼ckzugeben. Seine Entscheidung war schmerzhaft, doch er gab uns allen die Aufgabe mit auf den Weg, uns mit aller Kraft fÃ¼r unsere Demokratie einzusetzen."



Das Leben und Wirken Weinbergs blieben uns Verpflichtung, gerade in einer Zeit, in der die Demokratie unter Druck stehe und der Antisemitismus auch in unserem Land weiter zunehme. "Es bleibt unsere Verantwortung, fÃ¼r die jÃ¼dische Gemeinschaft in unserem Land einzustehen und die Demokratie zu bewahren", schreibt der BundesprÃ¤sident.

