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Umfrage: Araber in Israel fÃ¼hlen sich heimisch

  • dts - 12. Mai 2026, 14:17 Uhr
Bild vergrößern: Umfrage: Araber in Israel fÃ¼hlen sich heimisch
Muslime in Jerusalemer Altstadt (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Tel Aviv (dts Nachrichtenagentur) - Eine Mehrheit der israelischen StaatsbÃ¼rger mit arabischer Herkunft fÃ¼hlt sich in Israel heimisch und wirtschaftlich abgesichert - aber in ihrer persÃ¶nlichen Sicherheit bedroht. Das ergab eine neue Umfrage der Konrad-Adenauer-Stiftung in Israel, Ã¼ber die die Zeitungen des "Redaktionsnetzwerks Deutschland" berichten.

Als Grund fÃ¼r das GefÃ¼hl der Unsicherheit geben die meisten Befragten jedoch keine staatlichen Ãœbergriffe oder die aktuellen Kriege an, sondern Gewalt innerhalb der arabischen Community (52 Prozent). Kriegssorgen treiben etwa ein FÃ¼nftel der Befragten um (22 Prozent), wÃ¤hrend sich nur eine Minderheit von 8,6 Prozent in "wirtschaftlichen Schwierigkeiten" sieht. Die Lage der PalÃ¤stinenser in Gaza besorgt lediglich 7,4 Prozent der Araber in Israel.

Mehr als einer von fÃ¼nf StaatsbÃ¼rgern Israels ist Araber: Rund zwei Millionen der Israelis sind arabischstÃ¤mmig, die meisten davon palÃ¤stinensisch. Die eigene wirtschaftliche Gesamtlage beschreiben fast drei Viertel der Befragten (68,3 Prozent) als gut. Die HÃ¤lfte erklÃ¤rte, ihr ZugehÃ¶rigkeitsgefÃ¼hl zum Staat Israel sei insgesamt stark (53,3 Prozent). Gut 44 Prozent nannten es schwach.

Eine klare Mehrheit (59,4 Prozent) glaubt, dass die Beziehungen zwischen Arabern und Juden in Israel derzeit "nicht gut" sind. Dennoch erklÃ¤rten die meisten Befragten (64 Prozent), dass sie an eine arabisch-jÃ¼dische politische Partnerschaft glauben. Allerdings denken nur vier von zehn israelischen Arabern, dass auch ihre jÃ¼dischen MitbÃ¼rger eine solche Zusammenarbeit befÃ¼rworten. Dass die einzige realistische LÃ¶sung fÃ¼r den israelisch-palÃ¤stinensischen Konflikt die Errichtung von zwei Staaten auf Basis der Grenzen von 1967 ist, glaubt knapp die HÃ¤lfte der arabischen Israelis (46,4 Prozent). Nur 18,7 Prozent sehen als LÃ¶sung einen einheitlichen Staat vom Jordan bis zum Mittelmeer, der von Israelis und PalÃ¤stinensern gemeinsam bewohnt wird.

An der fÃ¼r den 27. Oktober 2026 geplanten Parlamentswahl will nach heutigem Stand die HÃ¤lfte der Befragten teilnehmen. WÃ¼rden sich die vier arabischen Parteien in Israel allerdings zu einer Gemeinsamen Liste zusammentun, kÃ¶nnte die arabische Wahlbeteiligung dadurch auf den Rekordwert von 67 Prozent ansteigen und einem solchen BÃ¼ndnis 16 Sitze in der Knesset verschaffen. Eine groÃŸe Mehrheit (77,2 Prozent) wÃ¼nscht sich zudem die Einbeziehung einer arabischen Partei in eine kÃ¼nftige Regierungskoalition.

FÃ¼r die Umfrage im Auftrag der Konrad-Adenauer-Stiftung befragten die UniversitÃ¤t Tel Aviv und das Forschungsinstitut "Stat-Net" im April und Mai telefonisch 500 arabische Erwachsene in Israel in ihrer Muttersprache.

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