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Prag kritisiert PlÃ¤ne fÃ¼r Sudetendeutschen Tag in Tschechien

  • dts - 10. Mai 2026, 16:06 Uhr
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Tschechisches Abgeordnetenhaus (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Prag (dts Nachrichtenagentur) - Der tschechische AuÃŸenminister Petr Macinka lehnt die Austragung des Sudetendeutschen Tages in seinem Land ab. Das Treffen soll zu Pfingsten erstmals in BrÃ¼nn (Brno) stattfinden.

"Das ist ein sehr unglÃ¼cklicher Vorgang", sagte Macinka der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". Dem Vorsitzenden der Sudetendeutschen Landsmannschaft, Bernd Posselt, wirft er vor, die Auswirkungen der Veranstaltung unterschÃ¤tzt zu haben. Er sei einem Wunschdenken erlegen und verbunden mit einer Nichtregierungsorganisation, die in Tschechien nicht sehr respektiert werde, so Macinka. Nun erlebe man die Reaktion der tschechischen Gesellschaft, die zweigeteilt sei: Der groÃŸe Teil interessiere sich nicht dafÃ¼r, der Rest sei dagegen. Vor allem die Ã¤lteren Menschen im Land wollten nicht akzeptieren, dass diese Veranstaltung in BrÃ¼nn stattfinde. Das seien keine Radikalen, so Macinka.

Zum Sudetendeutschen Tag werden auch der bayerische MinisterprÃ¤sident Markus SÃ¶der und Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (beide CSU) erwartet. Die Regierung in Prag lehnt das Treffen ab. In dieser Woche soll dazu eine ErklÃ¤rung im Parlament verabschiedet werden. Macinka sagte der FAZ, er glaube nicht, dass SÃ¶der und Dobrindt eine gute Zeit an diesem Tag in BrÃ¼nn haben werden. Das richte sich aber nicht gegen Deutschland und habe nichts mit den "exzellenten Beziehungen" zwischen den LÃ¤ndern zu tun.

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