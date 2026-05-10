Finanzen

Union drÃ¼ckt bei Steuerreform aufs Tempo

  • dts - 10. Mai 2026, 11:28 Uhr
Bild vergrößern: Union drÃ¼ckt bei Steuerreform aufs Tempo
Finanzamt (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

DÃ¼sseldorf (dts Nachrichtenagentur) - Nach dem Scheitern der EntlastungsprÃ¤mie drÃ¼ckt die Union bei der geplanten Steuerreform aufs Tempo. "Die geplante Einkommensteuerreform muss jetzt in den Mittelpunkt rÃ¼cken", sagte der finanzpolitische Sprecher der CDU/CSU-Fraktion, Fritz GÃ¼ntzler, der "Rheinischen Post".

"Unser Ziel sind echte Entlastungen fÃ¼r breite Teile der BevÃ¶lkerung und bessere Wettbewerbsbedingungen fÃ¼r unseren Standort." Deutschland dÃ¼rfe bei Wachstum und Investitionen nicht lÃ¤nger im Abseits stehen, "wÃ¤hrend andere Volkswirtschaften schon wieder Fahrt aufnehmen". Das mÃ¼sse das gemeinsame Interesse von Bund, LÃ¤nder und Kommunen sein, sagte der Finanzexperte.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Wiese kÃ¼ndigt nach Bundesrat-Nein weitere Entlastungen an
    Wiese kÃ¼ndigt nach Bundesrat-Nein weitere Entlastungen an

    DÃ¼sseldorf (dts Nachrichtenagentur) - Nach dem Scheitern der EntlastungsprÃ¤mie im Bundesrat hat SPD-Fraktionsvize Dirk Wiese weitere Entlastungen fÃ¼r die BÃ¼rger angekÃ¼ndigt.

    Mehr
    HandwerksprÃ¤sident warnt vor Belastung von Gutverdienern bei Steuerreform
    HandwerksprÃ¤sident warnt vor Belastung von Gutverdienern bei Steuerreform

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - HandwerksprÃ¤sident JÃ¶rg Dittrich hat vor einer Belastung der Gutverdiener bei der geplanten Steuerreform gewarnt. Viele Unternehmen seien

    Mehr
    Unions-Fraktionsvize drÃ¤ngt auf zÃ¼gige Einkommenssteuerreform
    Unions-Fraktionsvize drÃ¤ngt auf zÃ¼gige Einkommenssteuerreform

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Nach der SteuerschÃ¤tzung drÃ¤ngt Unions-Fraktionsvize Mathias Middelberg auf ein schnelles Vorankommen bei der Einkommenssteuerreform. Das

    Mehr
    Umfrage: Knapp HÃ¤lfte der Deutschen lÃ¤sst wegen Iran-Krieg hÃ¤ufiger das Auto stehen
    Umfrage: Knapp HÃ¤lfte der Deutschen lÃ¤sst wegen Iran-Krieg hÃ¤ufiger das Auto stehen
    Auf Schienen von Berlin nach Oslo: Deutsche Bahn plant rund 14-stÃ¼ndige Direktverbindung
    Auf Schienen von Berlin nach Oslo: Deutsche Bahn plant rund 14-stÃ¼ndige Direktverbindung
    "Erforderliche Notbremsung": Wirtschaft begrÃ¼ÃŸt Stopp der EntlastungsprÃ¤mie
    US-Handelsgericht erklÃ¤rt Trumps globalen Zoll von zehn Prozent fÃ¼r rechtswidrig
    US-Handelsgericht erklÃ¤rt Trumps globalen Zoll von zehn Prozent fÃ¼r rechtswidrig
    Schulze fordert VerlÃ¤ngerung des Tankrabatts
    Schulze fordert VerlÃ¤ngerung des Tankrabatts
    Regierungskreise: Putins VorstoÃŸ zu SchrÃ¶der reiht sich ein in Scheinangebote
    Regierungskreise: Putins VorstoÃŸ zu SchrÃ¶der reiht sich ein in Scheinangebote
    Geteilte Reaktionen bei Parteien zu Vermittlerrolle fÃ¼r Altkanzler SchrÃ¶der
    Geteilte Reaktionen bei Parteien zu Vermittlerrolle fÃ¼r Altkanzler SchrÃ¶der
    DGB-Spitze rechnet mit ReformplÃ¤nen der Regierung ab
    DGB-Spitze rechnet mit ReformplÃ¤nen der Regierung ab
    Ungarns neuer Regierungschef Magyar verspricht jubelnden AnhÃ¤ngern
    Ungarns neuer Regierungschef Magyar verspricht jubelnden AnhÃ¤ngern "Wiederaufbau" des Landes
    UnglÃ¼ck auf US-Flughafen: Mensch auf Rollfeld von Flugzeug erfasst und getÃ¶tet
    UnglÃ¼ck auf US-Flughafen: Mensch auf Rollfeld von Flugzeug erfasst und getÃ¶tet

    Top Meldungen

    Energiekrise: Sri Lanka erhÃ¶ht abermals die Strompreise
    Energiekrise: Sri Lanka erhÃ¶ht abermals die Strompreise

    Angesichts der durch den Iran-Krieg hervorgerufenen Energiekrise hat die Regierung von Sri Lanka eine deutliche ErhÃ¶hung der Strompreise angekÃ¼ndigt. Stromkunden, die mehr als

    Mehr
    Bundesnetzagentur zu FÃ¼llstÃ¤nden der Gasspeicher: Nicht in Hektik verfallen
    Bundesnetzagentur zu FÃ¼llstÃ¤nden der Gasspeicher: Nicht in Hektik verfallen

    Der Chef der Bundesnetzagentur hÃ¤lt Sorgen angesichts der aktuellen FÃ¼llstÃ¤nde der Gasspeicher fÃ¼r unangebracht. Er kÃ¶nne zwar emotional verstehen, "sich Mitte Mai schon

    Mehr
    MehrtÃ¤giger DGB-Bundeskongress beginnt in Berlin
    MehrtÃ¤giger DGB-Bundeskongress beginnt in Berlin

    In Berlin beginnt am Sonntag der auf vier Tage angesetzte Bundeskongress des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB). Unter dem Motto "StÃ¤rker mit uns" wollen die etwa 400 Delegierten

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts