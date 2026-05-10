DÃ¼sseldorf (dts Nachrichtenagentur) - Nach dem Scheitern der EntlastungsprÃ¤mie drÃ¼ckt die Union bei der geplanten Steuerreform aufs Tempo. "Die geplante Einkommensteuerreform muss jetzt in den Mittelpunkt rÃ¼cken", sagte der finanzpolitische Sprecher der CDU/CSU-Fraktion, Fritz GÃ¼ntzler, der "Rheinischen Post".
"Unser Ziel sind echte Entlastungen fÃ¼r breite Teile der BevÃ¶lkerung und bessere Wettbewerbsbedingungen fÃ¼r unseren Standort." Deutschland dÃ¼rfe bei Wachstum und Investitionen nicht lÃ¤nger im Abseits stehen, "wÃ¤hrend andere Volkswirtschaften schon wieder Fahrt aufnehmen". Das mÃ¼sse das gemeinsame Interesse von Bund, LÃ¤nder und Kommunen sein, sagte der Finanzexperte.
Finanzen
Union drÃ¼ckt bei Steuerreform aufs Tempo
- dts - 10. Mai 2026, 11:28 Uhr
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DÃ¼sseldorf (dts Nachrichtenagentur) - Nach dem Scheitern der EntlastungsprÃ¤mie drÃ¼ckt die Union bei der geplanten Steuerreform aufs Tempo. "Die geplante Einkommensteuerreform muss jetzt in den Mittelpunkt rÃ¼cken", sagte der finanzpolitische Sprecher der CDU/CSU-Fraktion, Fritz GÃ¼ntzler, der "Rheinischen Post".
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